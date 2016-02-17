Москва, 17 февраля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Знаменитый голливудский сценарист с коммунистическими взглядами, Далтона Трамбо — в центре внимания этой недели. 18 февраля в российский прокат выходит фильм «Трамбо»Джея Роуча, биографическая драма о борьбе за свободу творчества в условиях антикоммунизма.

Цитата из к/ф «Трамбо». реж. Джей Роуч. 2015. США Далтон Трамбо, один из самых успешных голливудских сценаристов

Сценарист и писатель Далтон Трамбо был одним из ведущих и высокооплачиваемых авторов Голливуда начала 1940-х годов. Его перу принадлежат сценарии «Римских каникул» с Одри Хепберн, «Мотылька» с Дастином Хоффманом, «Спартака» с Лоуренсом Оливье.

За свои политические взгляды, а Трамбо был убеждённым коммунистом, он был внесён в «Чёрный список» Голливуда — перечень деятелей культуры, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за своих убеждений. В список попадали члены Компартии США или заподозренные в симпатии к ней, а также все те, кто отказался помогать властям в расследовании.

Далтон Трамбо оказался одним из знаменитой сегодня Голливудской десятки кинематографистов, обвинённых в «антиамериканской деятельности» за отказ дать показания против компартии. Фильм Роуча рассказывает историю борьбы сценариста с американским правительством и руководством киностудий. В войну за свободу творчества, по мере нарастания градуса, оказывается вовлечен весь Голливуд.

Драма Роуча основана на реальных событиях. Значительной частью сценария стала биография «Dalton Trumbo», написанная литератором Брюсом Александером Куком.

Главную роль в фильме сыграл 59-летний актёр Брайан Крэнстон, известный по фильмам «Операция «Арго», «Драйв», «Вспомнить всё», а также по телесериалу «Во все тяжкие». Является обладателем премий «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус», имеет звезду на Голливудской «Аллее славы». В 2015 году за роль в фильме «Трамбо» Крэнстон был номинирован на «Оскар».

Премьера «Трамбо» состоялась в программе «специальный показ» на кинофестивале в Торонто в сентябре 2015 года, в широкий прокат в США картина вышла 6 ноября. Главные роли в фильме исполнили Брайан Крэнстон, Дайан Лейн, Эль Фэннинг, Луи Си Кей, Хелен Миррен и Джон Гудмен.