Рига, 17 февраля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Служба госдоходов (СГД) Латвии объявила, что в течение двух недель подготовит список должностных лиц СГД и Финансовой полиции, действия которых подозрительны и наводят на мысли о недобросовестной деятельности. Как сообщает агентство LETA, документ, который также содержит предлагаемые меры по отношению к фигурантам этого «черного списка», будет передан на рассмотрение Министерства финансов, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Ведро и щётка

Генеральный директор СГД Инара Петерсоне заявила, что у нее «есть подозрения» насчет некоторых чиновников, однако ни их имена, ни занимаемые должности она пока раскрывать не будет. При этом Петерсоне подчеркнула, что список не будет окончательным — возможно, в него добавят еще некоторые фамилии недобросовестных таможенников и представителей других структур СГД.

«Опухоль нельзя оставлять надолго, ее нужно вырезать по возможности скорее. Есть сильные и умные сотрудники, которые борются с преступностью. Однако при этом, продавая информацию преступникам, они зарабатывают», — рассказала директор Службы госдоходов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, журналисты передачи de facto на телеканале LTV изучили декларации 101 сотрудника СГД и обнаружили, что следователи ведомства либо не доверяют банкам, либо, возможно, пытаются легализовать средства, полученные незаконным путем. Такой вывод они сделали, обнаружив, что в трети деклараций найдены необычно большие накопления в наличных деньгах. Многие сотрудники также в качестве источника дохода указывали азартные игры и денежные подарки от родственников. Самым вопиющим стал случай с уже бывшим сотрудником ведомства, которому от матери-учительницы досталось наследство на сумму почти полмиллиона евро.

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