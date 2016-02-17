Санкт-Петербург, 17 февраля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Конкуренция за грузопоток на Балтике будет только расти — мнение

ust-luga.ru Морской порт Усть-Луга

Текущие тенденции в сфере морских перевозок свидетельствуют о том, что конкуренция за грузы между портами региона Балтийского моря будет только расти, поскольку порт Усть-Луга и другие российские морские гавани продолжают развиваться, считает директор бизнес-консалтинговой компании KPMG Baltics Юлия Масане-Осе. Об этом сообщает латвийский портал mixnews.lv.

Российская экономика сильно зависит именно от экспорта энергоресурсов — угля и нефтепродуктов, поэтому совокупный оборот этих грузов в регионе в ближайшее время не уменьшится, подчеркивает эксперт. Объем контейнерных перевозок на Балтике зависит от общего состояния экономики, поэтому главные надежды терминалы возлагают на восстановление экономики и рост потребления в России, Белоруссии и других странах СНГ. Порты стран Прибалтики благодаря своей гибкости успешно конкурируют в этом сегменте с Санкт-Петербургом, напоминает Юлия Масане-Осе.

Как отмечает эксперт, сегодня в глобальной цепочке перевозки грузов все же доминирует трезвый расчет, а не политические установки. По ее словам, падение грузооборота в портах прибалтийских государств вызвано экономическими причинами. Расценки в порту Усть-Луга выше, чем в портах стран Прибалтики, в силу больших первоначальных инвестиций (практически все порты прибалтийских республик были построены в СССР — прим. ИА REGNUM). «Однако они компенсируются сравнительно низкими расходами на перевозку, в том числе более выгодными железнодорожными тарифами, что значительно снижает конкурентоспособность других транзитных портов региона», — поясняет эксперт.

Деловая газета Латвии Dienas bizness опубликовала на минувшей неделе материал, в котором отмечается, что за десять лет российские порты на Балтике увеличили грузооборот и отняли грузы у прибалтийских терминалов. Латвийские и эстонские терминалы теряют энергетические грузы и свою долю в общем обороте, но в контейнерном сегменте пока кажутся более привлекательными, чем российские, отмечает СМИ.

С 2005 по 2015 год грузооборот морских портов восточной Балтики вырос на 39%, с 265 млн тонн до 368 млн тонн. Доля российских портов в грузообороте увеличилась с 52% до 62%. В Латвии и Эстонии наблюдается обратная картина. Удельная доля Таллинского порта в грузообороте региона за десять лет рухнула с 15% до 6% или 22,4 млн тонн. Доля Риги, Вентспилса и Лиепаи в общем котле сократилась с 22,2% (58,8 млн тонн) до 18,5% (68,2 млн тонн). Литовские порты Клайпеда и Бутинге, напротив, за десять лет увеличили свою долю с 10,5% (27,9 млн тонн) до 12,8% (47,2 млн тонн).

Белорусские грузы станут «вознаграждением» для Латвии за отмену санкций против Минска

Решение министров иностранных дел стран ЕС об отмене санкций против Белоруссии преследует скорее политическую, чем экономическую цель, однако самым большим его преимуществом могут стать более благоприятные условия в сфере транзита грузов. Такое мнение высказал эксперт по экономике DNB banka Петерис Страутиньш, сообщает издание The Baltic course.

Как отметил аналитик, для Латвии «вознаграждением» за активную работу по отмене санкций могут стать более благоприятные условия сотрудничества в транзите белорусских товаров. Тем не менее, по его словам, главные цели отмены санкций — политические, так как таким образом ЕС пытается ослабить связи Белоруссии с Россией. «Очевидны выгоды с точки зрения безопасности, особенно для Прибалтики и Польши», — добавил также Страутиньш.

Напомним, что Совет Евросоюза по иностранным делам в ходе состоявшегося 15 февраля заседания в Брюсселе решил ограничить санкции, применяемые к официальному Минску, с продлением их действия ещё на год. Снимаются ограничения с трёх юридических и 170 физлиц, находившихся в санкционных списках. В частности, Александру Лукашенко разрешен въезд в ЕС, и его активы в Евросоюзе «размораживаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для Латвии Белоруссия — второй по важности «транзитный» партнёр после России. В условиях сокращения транзита из РФ Латвия возлагает на белорусский грузопоток большие надежды. В мае 2015 года на бизнес-форуме Восточного партнерства, который проходил в Риге, между государственным белорусским госпредприятием ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) и латвийской компанией SIA Woodison Terminal был подписан договор о намерениях, предусматривающий покупку белорусской стороной терминала для перевалки жидких грузов в Рижском свободном порту. Таким образом, Латвия получит гарантированную грузовую базу, а белорусский экспортёр сэкономит на отгрузке своей продукции. Через Ригу будут переваливаться нефтепродукты с Полоцкого завода в Белоруссии.

Отметим также, что товарооборот между Латвией и Белоруссией в 2014 году составил 654 млн долларов США, оборот услуг — 194 млн долларов США. Объемы грузоперевозок в сообщении Белоруссия — Латвия достигли 30,1 млн тонн.

«Необходимо определиться, нужен ли России транзит»

Сегодня транзитные грузоперевозки во многом приобрели политический окрас, заявил на минувшей неделе в комментарии ИА «РЖД-Партнер.ру» председатель совета директоров логистического холдинга Nawinia Рустам Юлдашев. В качестве примера он привел недавний запуск транспортного коридора Шелковый путь как возможной альтернативы Транссибирской магистрали.

«Если говорить не о политике, а о бизнесе, то в первую очередь нужно разобраться, насколько важен транзит для России? Со времен заявления президентом страны в Сингапуре (более 10 лет назад) о важности транзита для России ничего значимого в этой области, к сожалению, так и не произошло», — отметил он. Сегодня участники рынка отмечают, что транзит сократился на 40−50%, главным фактором являются геополитические события и снижение уровня доверия. Существуют разные оценки недополученной прибыли от транзита грузов по территории России: от 800 млн до 3 млрд долларов в год. «Если эти деньги значимы для бюджета, значит, есть смысл принять закон и подзаконные акты, назначить менеджера, договориться с участниками процесса и зарабатывать деньги. Если эти деньги для бюджета не важны — не тратить время на разговоры», — подчеркнул Юлдашев.

В январе порты Балтики показали падение грузооборота

В российских портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов за январь 2016 года составил 18,4 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году. Из них объем сухогрузов составил 6,2 млн тонн (минус 8,6% к прошлогодним показателям), наливных — 12,2 млн тонн (минус 1,2%). Снизили грузооборот Большой порт Санкт-Петербург до 3,7 млн тонн (-9,6%), Приморск до 5,1 млн тонн (-6,2%), Высоцк до 1,2 млн тонн (-10,5%) и Калининград до 1,0 млн тонн (-12,0%). Рост перевалки грузов среди портов региона продемонстрировала только Усть-Луга. Терминалами порта в январе было обработано 7,3 млн тонн грузов, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года.

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 2,9 млн тонн грузов, что на 4,3% больше грузооборота января 2015 года. Увеличился объем перевалки сухогрузов до 1,8 млн тонн (+1,9%), наливных грузов до 1,0 млн тонн (+9,1%). Порт Мурманск увеличил грузооборот до 1,8 млн тонн (+11,1%), порт Варандей — до 0,6 млн т (+12,7%). В то же время объём перевалки грузов порта Архангельск уменьшился на 29,9% до 0,3 млн тонн, порта Дудинка — на 16% до 0,1 млн тонн.