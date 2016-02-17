Москва, 17 февраля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев во время заседания правительственного совета по кино обнаружил, что заблокированный «навечно» сайт Rutracker доступен. Об этом сегодня, 17 февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких участников совета.

vsluh.ru Компьютерная клавиатура

Во время выступления директора «Первого канала» Константина Эрнста, который заявил, что что применяемые сейчас механизмы борьбы с интернет-пиратством не работают, Медведев зашел на сайт Rutracker со своего планшетного компьютера.

Эрнст заявил, что после того как по решению суда нелегальные копии фильма удалятся с одного сайта, то тут же появляются на десятке других. «Вот у нас в России заблокирован навечно Rutracker, и все равно сайт доступен», — добавил директор «Первого канала».

Медведев решил убедится в этом сам и зашел на Rutracker с личного iPad. Никаких ограничений глава правительства не обнаружил и нашел на первой странице сайта нелегальную копию фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.

«Ну и как же ваш Роскомнадзор это блокирует?», — спросил Медведев министра связи Николая Никифорова, который присутствовал на совещании. (Роскомнадзор подчиняется Минсвязи).

Никифоров ответил, что с собственного смартфона зайти на Rutracker он не может, а также сослался на «особенности связи» у главы правительства. Однако Медведев парировал, указав, что его iPad в этот момент был подключен к общей Wi-Fi-сети ВГИК (совещание проходило в здании этого института). Никифоров пообещал разобраться в ситуации.

Напомним, торрент-трекер Rutracker был заблокирован навечно решением Московского городского суда по повторному иску книгоиздательской компании «Эксмо», которая обнаружила на сайте пиратские копии книг своих авторов.