Москва, 17 февраля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Русский короткометражный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» режиссёра Константина Бронзита, покажут в кинотеатрах уже в конце февраля. Как номинант на «Оскар», он вошёл в альманах «Oscar Shorts — Анимация», который 25 февраля выйдет в прокат в Москве, а 3 марта стартует в кинотеатрах Санкт-Петербурга.

Цитата из м/ф «Мы не можем жить без космоса», реж. Константин Бронзит. 2014. Россия Единство мечты

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Прокатчик альманаха — компания Utopia Pictures, ставшая партнером мировой франшизы Oscar Shorts в 2013 году. Как сообщили в пресс-службе Utopia Pictures, в этом году программы оскароносных короткометражек выйдут в кинотеатрах России уже в четвертый раз. Традиционно будет подготовлено два релиза: «Oscar Shorts — Фильмы» и «Oscar Shorts — Анимация», в последний из которых вошёл русский мультфильм.

Помимо картины Бронзита, зрители смогут оценить и других претендентов на «Оскар». В сборник вошли все пять номинантов:

«Медвежья история» Габриель Осорио и Пато Эскала , драматический мультфильм о трагедии семьи;

и , драматический мультфильм о трагедии семьи; «Пролог» Ричарда Уильямса и Имоджена Саттона , история, переносящая нас на 2400 лет назад, в эпоху ожесточённой борьбы между спартанцами и воинами Афин;

и , история, переносящая нас на 2400 лет назад, в эпоху ожесточённой борьбы между спартанцами и воинами Афин; «Санджай и его команда» Санджая Пателя и Николь Гриндл , мультфильм о маленьком индийском мальчике, воображающем, что он попал в команду супергероев;

и , мультфильм о маленьком индийском мальчике, воображающем, что он попал в команду супергероев; «Мы не можем жить без космоса» Константин Бронзита , история двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт;

, история двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт; «Мир будущего» Дона Херцфельда , история небывалого научного прогресса, безграничных возможностей и одиночества.

Каждый фильм, вошедший в подборку «Oscar Shorts — Анимация», прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до одобрения шестью тысячами киноакадемиков.

В сборнике «Oscar Shorts — Фильмы» можно будет увидеть номинантов на премию «Оскар» в категориях «лучший игровой» и «лучший документальный» короткометражные фильмы.

88-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 28 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция «Оскара» 2016 на русском языке в режиме онлайн начнется в 02:30 по московскому времени.