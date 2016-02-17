Номинированный на «Оскар» русский мультфильм покажут в кинотеатрах
Москва, 17 февраля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Русский короткометражный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» режиссёра Константина Бронзита, покажут в кинотеатрах уже в конце февраля. Как номинант на «Оскар», он вошёл в альманах «Oscar Shorts — Анимация», который 25 февраля выйдет в прокат в Москве, а 3 марта стартует в кинотеатрах Санкт-Петербурга.
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Прокатчик альманаха — компания Utopia Pictures, ставшая партнером мировой франшизы Oscar Shorts в 2013 году. Как сообщили в пресс-службе Utopia Pictures, в этом году программы оскароносных короткометражек выйдут в кинотеатрах России уже в четвертый раз. Традиционно будет подготовлено два релиза: «Oscar Shorts — Фильмы» и «Oscar Shorts — Анимация», в последний из которых вошёл русский мультфильм.
Помимо картины Бронзита, зрители смогут оценить и других претендентов на «Оскар». В сборник вошли все пять номинантов:
- «Медвежья история»Габриель Осорио и Пато Эскала, драматический мультфильм о трагедии семьи;
- «Пролог»Ричарда Уильямса и Имоджена Саттона, история, переносящая нас на 2400 лет назад, в эпоху ожесточённой борьбы между спартанцами и воинами Афин;
- «Санджай и его команда»Санджая Пателя и Николь Гриндл, мультфильм о маленьком индийском мальчике, воображающем, что он попал в команду супергероев;
- «Мы не можем жить без космоса»Константин Бронзита, история двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт;
- «Мир будущего»Дона Херцфельда, история небывалого научного прогресса, безграничных возможностей и одиночества.
Каждый фильм, вошедший в подборку «Oscar Shorts — Анимация», прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до одобрения шестью тысячами киноакадемиков.
В сборнике «Oscar Shorts — Фильмы» можно будет увидеть номинантов на премию «Оскар» в категориях «лучший игровой» и «лучший документальный» короткометражные фильмы.
88-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 28 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция «Оскара» 2016 на русском языке в режиме онлайн начнется в 02:30 по московскому времени.