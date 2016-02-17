Кострома, 17 февраля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Десятки населенных пунктов в нескольких районах Костромской области остались без электричества из-за непогоды 17 февраля. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные пресс-службы губернатора. В части населенных пунктов электроснабжение восстановлено, в других — работы продолжаются

cp.ge Лампочка

Так, в Нейском районе к 16:00 полностью восстановлено электроснабжение в п. Солтаново, д. Фатьяново, п. Тотомица, в самом райцентре работы ведутся на ул. Куйбышева. Три бригады работают на восстановлении электроснабжения в п. Номжа и п. Еленский.

В Костромском районе восстановлено электроснабжение 22 населенных пунктов, в настоящее время устраняются единичные порывы линий электропередачи.

В Островском районе восстановлено электроснабжение в поселках Клеванцово, Дымница, Воскресенское. Работы продолжаются в деревнях Григорцево, Крутец, Дунилово, Машихино, Новошино — здесь свет обещают вернуть к 21:00

В Чухломском районе к электроснабжению на данный момент подключены пять населенных пунктов. Работы продолжаются в д. Плотина, п. Серебряный Бор, д. Слуда и д. Андрины.

В Галичском районе Костромской области к электроснабжению подключены четыре населенных пункта — Лопарево, Олеш, Толтуново, Берёзовец. Восстановительные работы ведутся еще в восьми населенных пунктах района.

Согласно данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Костромской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Вечером 17 февраля ожидается усиление ветра до 17 м/с, прогнозируется выпадение мокрого снега, местами сильного, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ухудшение видимости в осадках 500−1000 м.