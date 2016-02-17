Астана, 17 февраля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В реальном секторе экономики Казахстана наблюдается снижение объемов производства и спроса на готовую продукцию. Такие данные содержатся в конъюнктурном обзоре по результатам опроса предприятий реального сектора экономики за четвертый квартал 2015 года, который Нацбанк республики опубликовал сегодня, 17 февраля.

Нацбанк Казахстана Рис. 4 Влияние курсов

В обзоре регулятор выделил основные тенденции развития в производственной сфере экономики страны.

«В четвертом квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года наблюдалось продолжение негативных процессов, связанных с ухудшением кредитной и деловой активности, выразившейся в снижении спроса на готовую продукцию, ухудшении условий кредитования и сохранении высоких процентных ставок по кредитам в тенге. Следует отметить снижение коэффициента общей платежеспособности предприятий реального сектора. Доля убыточных и низкорентабельных предприятий в среднем по реальному сектору осталась на прежнем уровне. Вместе с тем, обесценение тенге привело к увеличению рентабельности продаж в горнодобывающей отрасли. Предприятия ожидают продолжения ухудшения ситуации в первом квартале 2016 года в связи с ожидаемым снижением спроса на производимую продукцию», — говорится во введении к обзору.

Отметим, что некоторые параметры приведены в значениях диффузионного индекса (ДИ) — это показатель, который отражает, как участники экономических процессов воспринимают изменения, происходящие как в лучшую, так и в худшую сторону. Индекс характеризуется сильными предсказывающими свойствами, это опережающие индикаторы, сильно коррелирующие с основными параметрами разных экономических циклов, поясняется в Словаре Форекс.

Индекс является обобщенным индикатором, характеризующим динамику изменения рассматриваемого показателя. Если его значение выше уровня 50 — это означает позитивное изменение, если же ниже уровня 50, то негативное. При этом, чем дальше (выше или ниже) значение диффузионного индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя, уточняет Нацбанк.

В отношении падающего спроса Нацбанк в указанном периоде отмечает, что тренд развивается в сфере товаров и услуг, где диффузионный индекс составил 44,7, а также в горнодобывающей (ДИ = 43,7) и обрабатывающей отраслях (ДИ = 41,9). При этом ответы предприятий указывают на ожидания неизменности ситуации или снижения спроса в первом квартале 2016 года.

Нацбанк Казахстана Рис. 4 Влияние курсов

Вместе с тем, авторы обзора указывают на поведение цен на готовую продукцию: если в добывающей отрасли цены снижались (ДИ = 42,3), то в обрабатывающей, напротив, росли (ДИ = 60,4). Цены на сырье и материалы остаются высокими (ДИ = 8), особенно в строительстве (ДИ = 84,9). Объем производства в четвертом квартале 2015 года снизился (ДИ = 44,1), и предприятия в первом квартале этого года ожидают, что тенденция сохранится (ДИ = 40,5).

Позитивнее выглядит картина с эффективностью производства. «Показатели эффективности производства в 4 квартале 2015 года имеют разнонаправленный характер. Доля предприятий, не уменьшивших объем производства, составила 64,5%. 69,8% предприятий не снизили производительность труда. Предприятия, не снизившие общую численность занятых, составили 60,5%», — говорится в обзоре.

В документе также отражено, как на реальном секторе экономики изменился спрос на банковские кредиты: «В 4 квартале 2015 года уровень спроса предприятий на кредиты банков в целом по экономике остался без изменений: доля предприятий, намеренных взять кредит в 1 квартале 2016 года, составила 19,7%. Наибольшая потребность в кредитах — у предприятий обрабатывающей отрасли (25,9%). В горнодобывающей промышленности потребность в кредитах снизилась до 11,7%. В 4 квартале 2015 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, снизилась до 23,7% (с 25,5% в 3 квартале 2015 года). При этом доля предприятий, получивших кредит (в том числе очередной транш по ранее открытой кредитной линии), снизилась до 18,2% (18,9% в 3 квартале 2015 года). Снизился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, снизилась до 5,5% (с 6,6% в 3 квартале 2015 года). Также снизилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 6,3% (с 8,5% в 3 квартале 2015 года)».

Изменились и сами кредиты. Так, в обзоре говорится, что средняя процентная ставка по кредитам в тенге в четвертом квартале 2015 года увеличилась до 13,5% годовых (с 13,2% в третьем квартале 2015 года). Фактический срок кредитования в тенге снизился на один месяц по сравнению с предыдущим кварталом и составил 24 месяца, тогда как предприятия отметили 32 месяца в качестве приемлемого срока.

В иностранной валюте уровень ставок кредитования снизился до 8,7%, фактические сроки кредитования составили 30 месяцев (приемлемые — 34 месяцев).

В целом в четвертом квартале 2015 года задолженность предприятий по кредитам банков снизилась, отмечают авторы (ДИ = 3).

Интерес представляет раздел обзора, посвященный тому, как на реальный сектор повлияло изменение валютного курса: в опросе Нацбанка предприятия указали в основном на негативный эффект. При этом основной акцент сделан на паре тенге-доллар.

«По итогам 4 квартала 2015 года опрос предприятий реального сектора экономики показал сохранение тенденции негативного влияния изменения валютного курса тенге к иностранным валютам. Резкое увеличение доли предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге, было обусловлено переходом с 20 августа 2015 года к режиму свободно плавающего обменного курса тенге, после которого в 3 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года более чем в два раза увеличилось число предприятий, на которых изменение курса тенге к доллару США повлияло негативно (с 23,0% до 61,1%). В 4 квартале 2015 года негативное влияние волатильности валютного курса продолжилось, и доля предприятий, испытавших отрицательное воздействие курса тенге к доллару США, увеличилась и составила 65,2%. Негативный эффект от изменения курса тенге к евро и российскому рублю на своей деятельности также отметили 40,1% и 50,3% респондентов», — приводит данные исследования регулятор.

Напомним, в августе, когда в Казахстане перешли к режиму свободно плавающего тенге, предприниматели демонстрировали более позитивное отношение к этому решению: как уже сообщало ИА REGNUM, 20 августа представители бизнеса на встрече с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым поблагодарили главу государства за обвал тенге. Добавим, что тогда национальная валюта республики за один день стала дешевле на 35,5%.