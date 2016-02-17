Москва, 17 февраля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Представление о том, что демократия по образцу западных стран является лучшим типом политической системы, разделяемое практически третью населения в конце 90-х гг. и в 2011—2012 гг., в настоящее время поддерживается минимальным числом жителей России (13%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Владимир Серов. Выступление Ленина на II Всероссийской Съезде советов. 1955

Большая часть респондентов (37%) предпочтительным типом называет советскую политическую модель, поддержка которой преобладала за все годы замеров, за исключением 2008 г., когда на фоне роста благосостояния населения выросла доля тех, кто в качестве лучшей системы рассматривал в первую очередь «нынешнюю систему».

Убеждённость в том, что экономическая система, основанная на государственном планировании и распределении, является наиболее правильной, значительно не опускалась с начала нулевых гг. ниже 50-процетного уровня. В настоящее время это мнение разделяют 52% опрошенных (против 26% респондентов, считающих наиболее правильным принцип частной собственности и рыночных отношений).

Опрос проведен 22−25 января 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%