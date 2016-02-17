Москва, 17 февраля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Москве на площади 1905 года прошла акция в формате встречи родителей с депутатами, на которой порядка 30 москвичей выступили за возвращение полноценных полдников в детских садах города. Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM глава фракции «КПРФ» в Мосгордуме Андрей Клычков, нововведение в дошкольных образовательных организациях вызвало возмущение многих родителей, в частности они недовольны, что схема питания изменена без предупреждения и подготовки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция за возвращение уплотненного полдника в детсадах

«Их мнения никто даже не спросил. По сути и образовательным организациям это решение навязано, в итоге они вынуждены его выполнять и оправдываться перед родителями. Чтобы сгладить напряжение, в Мосгордуме провели обсуждение этой проблемы, но нормального диалога не получилось. Чиновники отчитались, как все хорошо, и заверили, что полдники разнообразят. Родителей это обсуждение не устроило. Сегодня мы видим, что на тех, кто продолжает отстаивать свои права, началось давление», — сообщил Клычков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

Депутат отметил, что по итогам акции мэру Москвы Сергею Собянину будет отправлена резолюция с требованиями учесть мнение родителей и предоставить реальный выбор из двух законных вариантов в детских садах: с ужином или с уплотненным полдником.

«Я согласен, что есть москвичи, которым нравится новый режим питания. Но это не значит, что нужно игнорировать мнение 32 тысяч родителей! Все заявления, что ничего изменить нельзя, — это профанация работы. На мой взгляд, вопрос по большому счету не в полдниках и ужинах, а в бюджетном финансировании. Дело в том, что стоимость в два раза сокращенного полдника осталась на уровне прошлого года — 45,8 рублей, плюс ужин стоит 40,23 рублей. Парадокс: вместо уплотненного полдника за 45 рублей ввели легкий полдник плюс ужин общей стоимостью 86 рублей и при этом сэкономили на детском питании! К сожалению, на мое обращение заммэра Печатникову с вопросом об экономии я ответа пока не получил», — добавил он.

Один из членов инициативной группы акции сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что родители детсадовцев неоднократно отправляли обращения в адрес правительства города. «Но письма спускают в департамент образования, дальше директору, который вызывал лично и объяснял, что ничего нельзя сделать, уже все решено», — отметил собеседник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года власти Москвы добавили в режим питания дошкольников полноценный ужин. Во всех городских детских садах было введено пятиразовое питание. Ранее департамент Москвы по конкурентной политике объявил 38 конкурсов по поиску подрядчиков для организации пятиразового питания в детских садах. Общая сумма контрактов составила более 30 млрд рублей.