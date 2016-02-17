Шахты, Ростовская область, 17 февраля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Формировать гуманитарный конвой для жителей юго-востока Украины в Ростовской области теперь будут в городе Шахты. Перенести сборный пункт из села Ковалёвка решено по причине отсутствия оборудованных выездных путей и рядом технических вопросов. Об этом сообщает портал shakhty.su.

shakhty.su Гумконвой

Как рассказали ИА REGNUM в МЧС России сегодня, 17 февраля, на Дону завершено формирование 49-й по счёту колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Белые грузовики отправятся в путь завтра, 18 февраля.

Более 100 фур доставят населению свыше 1000 тонн гуманитарного груза, в основе которого — продовольствие, а также учебники и пожарно-техническое имущество.

Напомним, что гуманитарную помощь от российской стороны жители Донбасса получают регулярно с августа 2014 года. За это время фуры доставили свыше 60 тыс. тонн гуманитарного груза.