«Отставка и выговор – урок всем губернаторам»
Москва, 17 февраля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Отставка губернатора Забайкальского края Константина Ильковского — это реакция общественного запроса на общественную власть. Тучи над Ильковским сгущались давно, недовольство им возникло ещё тогда, когда начались задержки по зарплате в регионе. Это уже было скандалом. Также недовольство населения вызвало заявление о том, что миллион гектаров забайкальской земли будет передан в аренду китайцам, этого люди не поняли. Об этом заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM отставку главы Забайкальского края и выговор главе Карелии.
«Если смотреть на последние рейтинги, то лишь десятая часть населения края положительно оценивает деятельность Ильковского. Очевидно, что управляемость регионом им была потеряна, социальное самочувствие края шло вниз, а вместе с ним и рейтинг главы края. При этом надо отметить, что у Ильковского не было серьёзных, влиятельных политических покровителей. Кресло губернатора он получил в результате решения о том, что парламентские партии должны получить по одному региону, и оказался случайным человеком в этом кресле», — пояснил Калачев.
«Президент РФ явно хотел показать всем, что региональная власть должна быть ответственной и перед ним, и перед населением. То есть перед ним — это реализация майских указов, переселение из аварийного жилья, а перед населением — это социальное самочувствие. Если этого нет, то непопулярный губернатор должен уйти в отставку по собственному желанию», — считает политолог.
«У главы Карелии Александра Худилайнена ситуация не так безнадёжна, поэтому он отделался выговором. Во-первых, он уже обозначил тех, кто виновен в срыве программы переселения из ветхого жилья, то есть людей из команды Худилайнена жёстко наказали. Глава региона пожертвовал людьми из своего окружения, не дожидаясь указаний сверху. Во-вторых, с точки зрения экономической эффективности Худилайнен завёл в регион практически все федеральные программы, учитывая то, что Карелия изначально регион очень тяжёлый, с очень тяжёлыми бюджетными проблемами», — сказал Калачев.
«Также Худилайнен провёл чистку карельской элиты. Сейчас у него есть возможность начать всё заново с чистого листа, — полагает эксперт. — Например, он отставил мэра Петрозаводска Галину Ширшину. Теперь вопрос — сможет ли он правильно выстроить эффективную систему управления городом, которая будет устраивать горожан и поднимет его рейтинг».
«Возможности исправления ситуации у Худилайнена ещё есть, но, думаю, что время есть лишь до конца года. Либо до конца года ситуация выправится, либо в следующем году будет назначен новый губернатор. Но у нынешнего главы Карелии есть мысли, что нужно делать для поднятия социально самочувствия и для поднятия показателей социально-экономического развития региона», — высказал свое мнение Калачев.
«Глава государства дал понять, что тренд на ответственность перед обществом и перед президентской властью работает. Запрос реализован. Очень важно, что отставку Ильковского в крае приняли на «ура», она одобрена населением. А всем остальным губернаторам — это урок, показано, что даже в условиях кризиса надо повышать эффективность и майские указы никто не отменял», — резюмировал политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 февраля, губернатор Забайкальского края Константин Ильковский досрочно отправлен в отставку, а глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от президента РФ. Причина — невыполнение обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилья.
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