Минск, 17 февраля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. «Надо, чтобы каждый генерал-губернатор, каждый председатель горрайисполкома знали, как действовать, имели эти списки, численные составы, знали конкретных людей — не только командиров, которые будут привлекаться для обороны этих объектов», — заявил 17 февраля Александр Лукашенко, выступая перед участниками сбора по территориальной обороне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко с участниками сбора по территориальной обороне

На сбор в Минск созваны назначенные Лукашенко председатели облисполкомов и Мингорисполкома, которым руководитель постсоветской республики ранее присвоил воинские звания «генерал-майор». В мероприятиях участвуют представители Минобороны и других «силовых» структур, а также помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

С 17 по 18 февраля чиновникам предстоит пройти цикл теоретических и практических занятий. Практическая отработка будет проходить на стрельбище бывшей 120-й гвардейской дивизии Советской Армии — ныне отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Минске.

«В последнее время, я это не скрывал, меня беспокоит то, что — знаете, как часто у нас в истории бывало: на бумаге всё хорошо, а не дай бог что-нибудь коснётся — мы потом начинаем миллионами человек закрывать просчёты верховного командования», — сказал Лукашенко, выступая перед участниками сбора.

«Как это было в последней войне», — уточнил руководитель постсоветской республики, обратившись к истории Великой Отечественной войны.

«Прошлёпали, всё умиротворяли агрессора, прошлёпали нападение и через месяц они уже были под Смоленском. Вот этого произойти не должно. Никакого формализма быть не должно», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, идёт переоснащение Вооруженных сил Белоруссии «отдавая приоритет мобильным компонентам». Он отметил также: «Но меня беспокоит то, что мы создали территориальную оборону».

«Вот планы есть, объекты есть, бумаги есть, на бумагах — люди, командиры и прочее, — сказал он. — А готовы ли мы действовать в военных условиях и задействовать всю территориальную оборону? 100 тыс. человек — это же огромная помощь во время войны!».

«Губернаторы, прежде всего, должны заниматься территориальной обороной», — сказал он.

«В мирное время по должности они генерал-губернаторы, то есть это генерал-майоры на сегодняшний день, в военное время они генерал-майоры действующие. Им надо будет командовать территориальной обороной и решать другие задачи по обеспечению и армии, и населения», — заявил Лукашенко.

Отметим, что в Белоруссии нет должности генерал-губернатора. В законодательстве Белоруссии нет ни «губернаторов, ни «сенаторов», ни «мэров».

«Мною было поручено, чтобы был сформирован определённый запас на этот случай вооружений, других материальных ресурсов — обмундирования для этих людей. Мы же их будем призывать моментально и разворачивать. Их надо одеть, накормить, вооружить и разместить где-то. Вот это мы всё должны отработать», — напомнил Лукашенко о своих распоряжениях, отданных при подготовке документов о создании войск территориальной обороне и подготовке к их учениям.

«Мы должны их — кто не владеет этим вопросом, обучить, кто владеет — неплохо было бы повторить то, что они знают, — распорядился руководитель постсоветской республики. — И пройтись сверху донизу!».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Александр Лукашенко присвоил звания генерал-майора председателям облисполкомов и Мингорисполкома. Назначение на эти должности, равно как и присвоение воинских званий высшему комсоставу находится в компетенции президента постсоветской республики.

В период Российской империи монарх назначал генерал-губернаторов, в том числе и Северо-Западного края империи. В 1919 году на территории данного края была создана Советская Социалистическая Республика Белоруссия, которая впоследствии была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, а в 1991 году — в Республику Беларусь.