Москва, 17 февраля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. На Москве-реке могут появиться новые места для купания, заявил на круглом столе 17 февраля руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. По его словам, в городе будет реализован проект по реконструкции и благоустройству набережных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-река

«Качество воды в Москва-реке с каждым годом улучшается. Уменьшается количество тяжелых металлов, нефтепродуктов, органических соединений, этому конечно способствует развитие прибрежных территорий, очистка водоохранных зон от отходов, совершенствование системы сброса», — сообщил Кульбачевский.

Чиновник добавил, что к 2035 году на городских набережных построят более 28 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения.

Глава департамента национальной политики межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников добавил, что на данный момент освоена лишь третья часть Москвы-реки.

Он также сообщил, что в июле планирунтся провести праздник в честь Москвы-реки. «Как вариант хотел бы предложить первое воскресенье июля — День речника, который как никакой другой праздник, тесно связан с рекой», — отметил Чернин.

Напомним, как сообщала пресс-служба Стройкомплекса Москвы, в 2016 году начнутся работы по реконструкции и благоустройству ряда набережных Москвы-реки.