Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой сохранить Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею-заповеднику, в собственности хранилища. Обращение опубликовано на сайте газеты «Крестьянин» 17 февраля.

aksayland.ru Станица Старочеркасская

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По словам главы Эрмитажа, передача объекта означает «фактическую ликвидацию уникального музейного учреждения». Как сказано в письме, в адрес Союза музеев России поступают обращения от казачьих организаций страны, которые считают подобный подход неправомерным и оскорбительным по отношению к истории донского и российского казачества.

«Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в нашей стране не носит характер реституции, а является исключительно жестом доброй воли светского государства по восстановлению исторической справедливости в отношении различных религиозных организаций России», — отметил Михаил Пиотровский.

Культурное наследие, музейный фонд Донского региона глава Эрмитажа назвал ценнейшей и неотъемлемой частью культурного достояния России. «Сохранить эти богатства, передать их следующим поколениям — наша общая обязанность не только в силу норм Конституции Российской Федерации, но и по совести», — сказано в обращении.

Михаил Пиотровский выразил надежду, что власти региона всё-таки найдут выход из сложившейся ситуации. При этом стороны не должны питать друг к другу вражды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о передаче Атаманского дворца в станице Старочеркасской Ростовской-на-Дону епархии дошло до суда. Исковое заявление директора хранилища рассматривает Арбитражный суд Ростовской области.

По словам руководителя регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, самое главное, что борьба за справедливость будет продолжена. «Возможно, наши доводы о том, что имущество Старочеркасского музея никогда не принадлежало епархии, будут восприняты. С точки зрения справедливости — всё на нашей стороне», — сказал собеседник.

Напомним, что поводом для недовольства стало вынесенное министерством имущества и земельных отношений области в конце сентября 2015 года распоряжение о передаче музейного объекта Ростовской-на-Дону епархии. Документ подписал глава ведомства, а ныне заместитель губернатора Юрий Молодченко. Жители станицы Старочеркасской собрали подписи и направили обращение губернатору с просьбой сохранить музейный комплекс в том виде, в котором он сейчас есть.