Новосибирск, 17 февраля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Дело о жестоком убийстве 16-летней школьницы в Новосибирске передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области. До этого дело вели следователи Первомайского района Новосибирска.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Новосибирцы неоднократно требовали передать дело в особый отдел

«Такое решение принято руководством. Эта обычная практика по резонансным делам в следственном комитете. Первый отдел по расследованию особо важных дел занимается преступлениями против личности и общественной безопасности», — отметила ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова.

Отметим, что ранее родители погибшей девочки неоднократно просили передать дело в «особый отдел». Требования неоднократно озвучивались и на многочисленных митингах в память об убитой школьнице. Заявляли митингующие и о намеренном затягивании сроков расследования.

В свою очередь, заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев в среду, 17 февраля, отметил, что затягивания сроков расследования по данному делу нет. «В действительности затягивания как такового сроков расследования нет. Учитывая специфику преступления, специфику личности обвиняемого в совершении убийства и, в частности, то обстоятельство, что он несовершеннолетний, закон предусматривает дополнительные условия, касающиеся изучения личности такого человека, — цитирует Медведева «Сибкрай». — Ему в настоящее время назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, которая не окончена».

Напомним, 16-летняя новосибирская школьница была убита в августе 2015 года. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранами было обнаружено в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. По подозрению в убийстве был задержан ее сверстник, который оказался на месте преступления. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении указанного преступления. Перед судом было заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд оставил юношу под домашним арестом. Это решение буквально всколыхнуло общественность. Появилось мнение, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца, известного в области бизнесмена. Однако, позже обвиняемый все же был арестован. Ему была назначена психиатрическая экспертиза. Но она не смогла определить его психическое состояния. Была проведена повторная экспертиза в московском Институте им. Сербского. И она не дала окончательных результатов. Юноше предстоит третья по счету экспертиза, которая снова будет проведена в Институте им. Сербского в Москве.

Пока идет расследование этого громкого уголовного дела, родители, родственники и просто неравнодушные жители Новосибирска пытаются добиться объективного расследования убийства девочки. Неоднократно в городе проходили митинги, где отмечалось, что многие политики изначально заявляли о взятии этого дела под свой контроль, а на деле помощи никакой нет.