Дело об убийстве школьницы в Новосибирске передано в «особый отдел»
Новосибирск, 17 февраля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Дело о жестоком убийстве 16-летней школьницы в Новосибирске передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области. До этого дело вели следователи Первомайского района Новосибирска.
«Такое решение принято руководством. Эта обычная практика по резонансным делам в следственном комитете. Первый отдел по расследованию особо важных дел занимается преступлениями против личности и общественной безопасности», — отметила ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова.
Отметим, что ранее родители погибшей девочки неоднократно просили передать дело в «особый отдел». Требования неоднократно озвучивались и на многочисленных митингах в память об убитой школьнице. Заявляли митингующие и о намеренном затягивании сроков расследования.
В свою очередь, заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев в среду, 17 февраля, отметил, что затягивания сроков расследования по данному делу нет. «В действительности затягивания как такового сроков расследования нет. Учитывая специфику преступления, специфику личности обвиняемого в совершении убийства и, в частности, то обстоятельство, что он несовершеннолетний, закон предусматривает дополнительные условия, касающиеся изучения личности такого человека, — цитирует Медведева «Сибкрай». — Ему в настоящее время назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, которая не окончена».
Напомним, 16-летняя новосибирская школьница была убита в августе 2015 года. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранами было обнаружено в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. По подозрению в убийстве был задержан ее сверстник, который оказался на месте преступления. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении указанного преступления. Перед судом было заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд оставил юношу под домашним арестом. Это решение буквально всколыхнуло общественность. Появилось мнение, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца, известного в области бизнесмена. Однако, позже обвиняемый все же был арестован. Ему была назначена психиатрическая экспертиза. Но она не смогла определить его психическое состояния. Была проведена повторная экспертиза в московском Институте им. Сербского. И она не дала окончательных результатов. Юноше предстоит третья по счету экспертиза, которая снова будет проведена в Институте им. Сербского в Москве.
Пока идет расследование этого громкого уголовного дела, родители, родственники и просто неравнодушные жители Новосибирска пытаются добиться объективного расследования убийства девочки. Неоднократно в городе проходили митинги, где отмечалось, что многие политики изначально заявляли о взятии этого дела под свой контроль, а на деле помощи никакой нет.