Астана, 17 февраля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В селе Бурыл (Ровное), расположенном в 15 километрах от города Тараз на юге Казахстана, начались массовые беспорядки на межнациональной почве. Такое сообщение со ссылкой на «надежные источники» разместил на своей странице в социальной сети Facebook известный казахстанский художник и политэмигрант Канат Ибрагимов.

ИА REGNUM Конфликт

«Надежные источники и очевидцы сообщают о беспорядках в селе Ровное (Бурыл), 15 км от города Тараз. … все заблокировано, никого в село не впускают и не выпускают. Везде полиция и спецвойска с автоматами. Два дня продолжаются столкновения казахов с местными турками. Власти организовали информационную блокаду», — написал он.

В свою очередь корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить у источников в правоохранительных органах Джамбульской области, пожелавших остаться анонимными, что данная информация соответствует действительности.

По данным источников, вечером 15 февраля в селе Бурыл молодой человек 17 лет турецкой национальности залез во двор местного жителя с целью ограбления. В доме находился пятилетний мальчик казахской национальности. Преступник нанес ему 11 ножевых ранений. От полученных колотых ран ребенок скончался.

По словам очевидцев, с утра около 200 человек казахской национальности закидали камнями дома турков.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Вначале он был помещен под стражу в сельский опорный пункт полиции. Однако сегодня с утра местные жители взяли опорный пункт в осаду, требуя отдать им преступника. В результате полицейские в экстренном порядке эвакуировали подозреваемого и членов его семьи в Тараз. Дом родственников находится под постоянной охраной сотрудников специального отдела бойцов быстрого реагирования (СОБР) ДВД области.

Источник также сообщил, что для разрешения конфликта в село прибыли начальник областного департамента внутренних дел, аким (глава администрации) и прокурор области. Въезды и выезды из села перекрыты усиленными нарядами полиции и вооруженными солдатами. Введен комендантский час.

Корреспонденту радио «Азаттык» удалось связаться с администрацией села Бурыл. Один из его сотрудников, отказавшись представиться, сообщил, что в селе сейчас проходит собрание жителей.

«Вчера умер маленький мальчик, проходит собрание в связи с этим, разъясняют. Разъясняют и казахам, и туркам. Сейчас все акимы там. Приехали как из областного, таки и из районного акимата», — цитирует слова специалиста радио «Азаттык»

Между тем, пресс-служба Департамента внутренних дел области распространила сообщение об инциденте: «15 февраля 2016 года, в 17.00, в селе Бурыл Байзакского района Джамбульской области в частном доме с признаками насильственной смерти обнаружено тело несовершеннолетнего Дюйсенбек А.С. По этому факту начато расследование по подпункту 14 части 2 статьи 99 — «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица». 16 февраля задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый К., который дал признательные показания. В связи с обеспокоенностью местного населения руководством местных исполнительных и правоохранительных органов проведен сход, на котором до собравшихся доведена достоверная информация о предварительных результатах расследования».

Напомним, накануне в Джамбульской области по боевой тревоге были подняты войска, входящие Региональный командный округ «Юг». В Министерстве обороны пояснили, что боевая тревога проводится в связи с учениями.

Село Бурыл находится в Байзакском районе Джамбульской области Казахстана.

Как сообщается в официальной сводке, в селе Бурыл проживает 12 631 человек, из них 8120 человек казахской национальности, 2530 человек — этнические турки, 550 человек — русские, 854 — азербайджанцы, 249 — армяне, 71 — курды, 64 — украинцы, 51 — немцы, 45 — узбеки, 21 — татары, 19 — уйгуры.

Следует отметить, что столкновения на межнациональной почве в Казахстане происходят не в первый раз.

В августе 2006 года были антикавказские выступления в Актау. В октябре 2006 года была массовая драка между казахскими и турецкими рабочими в Атырауской области. В ноябре того же года — уйгурско-казахский конфликт в селе Шелек Алматинской области.

В марте 2007 года произошел конфликт между казахами и чеченцами в селах Маловодное и Казатком Алма-Атинской области, в результате которых погибло три человека и полтора десятка получили ранения. Были сожжены несколько домов и автомобилей.

В ноябре 2007 года были столкновения между казахами и курдами в селе Маятас Толебийского района Южно-Казахстанской области.

В августе 2014 года в селе Карамурт Сайрамского района Южно-Казахстанской области произошли столкновения между узбеками и казахами.

В феврале 2015 года недалеко в селах Ынтымак и Бостандык Сарыагашского района Южно-Казахстанской области произошел конфликт между казахами и таджиками.