Барнаул, 17 февраля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя жительница Алтайского края 16-летняя И. почти повторила судьбу главной героини фильма «Кавказская пленница». Сегодня 17 февраля, в суд направлено уголовное дело отношении в 33-летнего мужчины и двух его знакомых. Они обвинены в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего).

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Кадр из фильма. 1967 г

Как пояснила ИА REGNUM помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Яна Кирпиченко, и обвиняемый и его несостоявшаяся невеста — оба кавказских кровей. «Но обычай, связанный с похищением невесты, на территории России, как известно, запрещен. Тем более, что и сама девушка, и ее родители, как выяснило следствие, брака не желали», — пояснила майор юстиции Яна Кирпиченко.

По ее словам, похищение произошло 14 июля 2015 года в одном сел Благовещенского района. Злоумышленники прибыли туда из Новосибирска за день до планируемой операции. Выследив свою жертву, «жених» и его помощники посадили девушку в машину и отбыли с территории района.

Вырваться из плена «невесте» помогли сотрудники охраны одной из авторемонтных станций Барнаула, куда похитители заехали для устранения неполадок, возникших с автомобилем.

«Похищения людей в Алтайском крае происходили и ранее, но вот с похищением с целью женитьбы следственный органы сталкиваются впервые», — пояснила Яна Кириченко.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.