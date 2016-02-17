Новосибирск, 17 февраля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области назначен начальник регионального управления министерства юстиции России. Как уточнили ИА REGNUM в Минюсте области, им стал Виктор Храбров. Коллективу нового руководителя 16 февраля представил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

to54.minjust.ru Коллективу новосибирского Минюста представили нового руководителя

«В соответствии с приказом Минюста России от 9 февраля 2016 года Виктор Храбров назначен на должность федеральной государственной гражданской службы начальника Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области с 17 февраля 2016 года», — уточнили ИА REGNUM в новосибирском министерстве юстиции.

По официальным данным, Виктор Храбров до этого времени занимал аналогичную должность в Новгородской области. А также, был главным судебным приставом и главным регистратором региона. Указом президента Российской Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Напомним, предшественник Храброва на должности начальника новосибирского управления министерства юстиции Александр Плотников покинул должность в августе 2015 года в связи с назначением главой департамента внутренней политики Приморского края. С этого времени и по 16 февраля 2016 года обязанности главы управления исполнял Вячеслав Ковалевский.