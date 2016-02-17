Москва, 17 февраля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Главе Карелии Александру Худилайнену президент объявил выговор, сообщает пресс-служба Кремля. «В связи с нарушением главой Республики Карелия Худилайненом А.П. обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в указе.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карелия называлась в числе регионов, где «очень плохо» с организацией по переселению граждан из ветхого жилья. На совещании у Владимира Путина 10 февраля глава Минстроя Михаил Мень назвал два региона —Карелию и Забайкальский край — где власти «саботируют» программу переселения граждан из аварийного жилья. Они не только в 2015 году дали плохие результаты, а «практически ежегодно с того момента, как началась реализация этой программы».

Напомним, сегодня же президент РФ подписал указ о досрочной отставке губернатора Забайкальского края Константина Ильковского.

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