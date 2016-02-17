Пекин, 17 февраля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Первые модели Chevrolet Malibu XL уже поступили в китайские автосалоны. Официальная дата начала продаж намечена на 27 февраля.

car.autohome.com.cn Chevrolet Malibu XL

Модель Malibu XL ничем не отличается от американской версии Chevrolet Malibu 2016 г. Автоконцерн не изменил физические размеры автомобиля. В данном случае приставка XL добавлена только для того, чтобы отличать обновленный Chevrolet Malibu от старой версии кузова, которая до сих пор продается в КНР, пишет «Цичэ чжицзя».

Новинка от Chevrolet будет собираться в Китае. Стоимость самой бюджетной версии автомобиля составляет 165 тыс. юаней. Самая полная комплектация обойдется покупателю в 237 тыс. юаней.

Автомобиль можно будет приобрести с 3 версиями двигателей: 2-литровым бензиновым (154 л.с.), 1,6-литровым турбированным мотором (184 л.с.) и самым мощным 2,4-литровым двигателем, мощность которого составляет 186 л.с. Автомобиль будет поставляться как с автоматической, так и ручной коробкой переключения передач.