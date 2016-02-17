В Китае стартуют продажи Chevrolet Malibu XL
Пекин, 17 февраля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Первые модели Chevrolet Malibu XL уже поступили в китайские автосалоны. Официальная дата начала продаж намечена на 27 февраля.
Модель Malibu XL ничем не отличается от американской версии Chevrolet Malibu 2016 г. Автоконцерн не изменил физические размеры автомобиля. В данном случае приставка XL добавлена только для того, чтобы отличать обновленный Chevrolet Malibu от старой версии кузова, которая до сих пор продается в КНР, пишет «Цичэ чжицзя».
Новинка от Chevrolet будет собираться в Китае. Стоимость самой бюджетной версии автомобиля составляет 165 тыс. юаней. Самая полная комплектация обойдется покупателю в 237 тыс. юаней.
Автомобиль можно будет приобрести с 3 версиями двигателей: 2-литровым бензиновым (154 л.с.), 1,6-литровым турбированным мотором (184 л.с.) и самым мощным 2,4-литровым двигателем, мощность которого составляет 186 л.с. Автомобиль будет поставляться как с автоматической, так и ручной коробкой переключения передач.