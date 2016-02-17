На Ставрополье стала известна судьба солдата Великой Отечественной войны
Ставрополь, 17 февраля, 2016, 09:44 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае вскрыты неизвестные страницы биографии солдата Великой Отечественной войны, благодаря публикации в местной газете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации города Невинномысска.
В городе Невинномысске Ставрополья насчитывается семь воинских захоронений солдат Великой Отечественной войны. Судьба одного из них — Иустина Суворова — стала известна благодаря публикации в городской газете.
Публикация о нем была размещена в газете и интернете на сайте газеты. Ее прочитала родстенница солдата из Москвы, которая восполнила недостающие страницы биографии бойца.
Имя Иустина Васильевича Суворова и даты его жизни — 1903−1947 гг. — на протяжении почти 70 лет значатся на одной из могил в старом парке. Об этом человеке всегда говорили, как о главном инженере строившегося Невинномысского канала. Внучка солдата Мария Суворова направила в Невинномысск письмо, где подробнее рассказала его биографию.
«Он был главным инженером (временно) при восстановлении и окончании строительства Невинномысского канала. Ранее мы знали только, что похоронен он где-то в районе Невинномысска, и были уверены, что могила давно потеряна или снесена», — сообщила в письме внучка бойца.
Выяснилось, что Иустин Суворов родился под Полоцком, в Белоруссии. Был гидроинженером, работал на разных стройках, имел двух сыновей и двух дочерей. В 1937 году чудом спасся от ареста. К началу войны работал главным инженером московского НИИ по строительству мостов и плотин.
В 1941 году деда забрали на фронт, а после нее в семью не вернулся. На фронте он познакомился с медсестрой, с которой остался жить в Невинномысске, где вскоре умер и был захоронен с воинскими почестями.
Суворов был удостоен ордена Отечественной войны I степени (дата награждения
Мария также выслала фотографии, которые сохранились в семье.
«Теперь нам будет куда приехать, чтобы почтить память деда, и будет что рассказать его правнукам», — рассказала в письме внучка солдата.