Ставрополь, 17 февраля, 2016, 09:44 — ИА Регнум.



Информационно-аналитический отдел администрации города Невинномысска Портрет Иустина Суворова военных лет

В Ставропольском крае вскрыты неизвестные страницы биографии солдата Великой Отечественной войны, благодаря публикации в местной газете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации города Невинномысска.

В городе Невинномысске Ставрополья насчитывается семь воинских захоронений солдат Великой Отечественной войны. Судьба одного из них — Иустина Суворова — стала известна благодаря публикации в городской газете.

Публикация о нем была размещена в газете и интернете на сайте газеты. Ее прочитала родстенница солдата из Москвы, которая восполнила недостающие страницы биографии бойца.

Имя Иустина Васильевича Суворова и даты его жизни — 1903−1947 гг. — на протяжении почти 70 лет значатся на одной из могил в старом парке. Об этом человеке всегда говорили, как о главном инженере строившегося Невинномысского канала. Внучка солдата Мария Суворова направила в Невинномысск письмо, где подробнее рассказала его биографию.

«Он был главным инженером (временно) при восстановлении и окончании строительства Невинномысского канала. Ранее мы знали только, что похоронен он где-то в районе Невинномысска, и были уверены, что могила давно потеряна или снесена», — сообщила в письме внучка бойца.

Выяснилось, что Иустин Суворов родился под Полоцком, в Белоруссии. Был гидроинженером, работал на разных стройках, имел двух сыновей и двух дочерей. В 1937 году чудом спасся от ареста. К началу войны работал главным инженером московского НИИ по строительству мостов и плотин.

В 1941 году деда забрали на фронт, а после нее в семью не вернулся. На фронте он познакомился с медсестрой, с которой остался жить в Невинномысске, где вскоре умер и был захоронен с воинскими почестями.

Суворов был удостоен ордена Отечественной войны I степени (дата награждения 07.10.1943 г. ), ордена Отечественной войны II степени (07.05.1945 г.), ордена Красной Звезды (21.01.1943 г.). Служил командиром 19 гвардейского отдельного батальона минеров Юго-Западного округа; командиром отдельного инженерно-минного батальона 3-й гвардейской армии; начальником штаба 64 инженерно-саперной Краснознаменной бригады».

Мария также выслала фотографии, которые сохранились в семье.

«Теперь нам будет куда приехать, чтобы почтить память деда, и будет что рассказать его правнукам», — рассказала в письме внучка солдата.