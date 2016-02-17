Пекин, 17 февраля, 2016, 09:31 — ИА Регнум.



shuoke.autohome.com.cn Beijing Auto BJ80D

Китайские фотошпионы выложили в сеть новейшие фотографии дизельной версии внедорожника Beijing Auto BJ80D, являющегося практически точной копией немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-klasse.

Благодаря полученным фотографиям можно сказать, что слухи об оснащении Beijing Auto BJ80 дизельным двигателем полностью оправдались. Ранее публике были представлена бензиновая версия автомобиля, пишет «Тайпин цичэ».

Новый Beijing Auto BJ80D оснащен 2,8-литровым дизельным двигателем, мощность которого равна 160 л.с. Внедорожник является полноприводным автомобилем. Покупатели смогут приобрести новый Beijing Auto BJ80D только с механической коробкой переключения передач.

Внедорожник будет собираться на автозаводе Beijing Auto Works в Ухане. Стоимость автомобиля и дата начала продаж пока неизвестны.