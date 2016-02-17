Заринск, Алтайский край, 17 февраля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Редакции газеты «Наш город — Заринск» удалось обнаружить место дислокации дорогостоящего медицинского оборудования, поступившего в Алтайский край по нацпроекту «Здоровье». Мобильный флюорограф на базе автомобиля КамАЗ леденеет сейчас под снегом на территории частной усадьбы в поселке Сорокино. Именно там проживает водитель горбольницы Заринска Анатолий Гусельников.

ИА REGNUM Передвижной флюограф, который ржавеет в огороде водителя заринской ЦРБ

«О том, что в Сорокино по ул. Сыркина, 54 ржавеет и портится мобильный флюорограф, в редакцию газеты сообщили читатели. Их возмутило — как такое дорогое и нужное медицинское оборудование стоит брошенным на произвол судьбы. Мы прибыли по названному адресу и убедились, что техника и на самом деле находится на территории частной усадьбы», — пояснила ИА REGNUM главный редактор газеты Наталья Майбурова.

По ее словам, из разговора с водителем Заринской районной больницы Анатолием Гусельниковым выяснилось, что помещения для подобного типа автомобиля в горбольнице нет, а содержать его в арендуемом гараже — затратно. В связи с этим, как утверждает водитель: «Механик попросил меня поставить машину в ограду. Так она стоит уже два года. Примерная стоимость флюорографа более 5 млн рублей».

Заринские журналисты также выяснили, что пробег данного автомобиля составляет всего 1500 км. На вопрос о том, почему автомобиль не используют по назначению, Анатолий Гусельников пояснил, мол, «не могли найти водителя — платить дополнительную плату никто не хотел».

Разобраться в данном вопросе, а также в том, почему флюорограф из горбольницы Заринска стоит в огороде у водителя из райбольницы, предстоит новому главврачу КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» Алексею Бракоренко.

«Буду разбираться. Не исключено, что в случае с передвижными флюорографами, поступившими в Алтайский край по нацпроекту «Здоровье» в 2006 году, произошла та же история, какая была в Оренбурге. Я проходил там практику и помню, что КамАЗы коллегам пришли с браком. Причем брак обнаружился как в самих автомобилях, так и в укомплектованной на нем медицинской технике. В любом случае флюорограф с огорода мы заберем», — пояснил ИА REGNUM новый главврач.

Интересно, что о проблемах с передвижными флюорографами говорил на заседании региональной Медицинской палаты даже губернатор Алтайского края Александр Карлин.

ИА «Банкфакс» в августе 2014 года приводило такие его слова: «Я вас спрошу: где передвижные флюорографы на базе КАМАЗов?» Вы мне доложите, где они? Восемь штук мы получили по программе «Здоровье». Кто-то мне сейчас начинает объяснять, что там КамАЗы неправильные, кто-то мне будет объяснять, что там оборудование было нерабочим. Это все ерунда! Надо было все доводить до кондиции и с этим очень дорогим оборудованием работать в крае! А мы что сделали? Мы один раз выехали, кому-то что-то не понравилось, кому-то показалось некомфортным, поставили их в гаражи, которые не приспособлены, а это миллионы и миллионы!» (http://www.bankfax.ru/resonance/94058/).

В том же году ИА «Банкфакс» предпринимало попытку в Алтайкрайздраве выяснить судьбу этих передвижных флюорографов, которые еще в 2006 году поставили в регион за 41 млн рублей по нацпроекту «Здоровье». Однако вопросы о том, где сейчас находятся флюорографы и почему они используются не в полной мере, а также с какими сложностями столкнулись медики при их использовании, остались без ответа.