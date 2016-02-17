Пекин, 17 февраля, 2016, 08:54 — ИА Регнум.

В Китае принята государственная программа по развитию ключевых исследований. Программа упорядочит многочисленные научные и технологические проекты, которые финансирует государство.

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«План развития науки фокусируется на исследованиях в таких жизненно важных областях, как сельское хозяйство, энергетика, защита окружающей среды и здравоохранение», — сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Хоу Цзяньго.

В настоящий момент в программу включены 59 ключевых научных проектов. Китайские ученые работают в области биоинженерии, освоения космоса, телекоммуникаций и создания новых материалов.

Более 100 научных проектов будут объединены в 5 научных программ для успешного получения результатов исследований. Это позволит государству оптимизировать затраты на исследовательские проекты, кроме того, будет значительно ускорен процесс выделения бюджетных средств на нужды науки.