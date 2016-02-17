США, 17 февраля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ходе пресс-конференции на саммите США-АСЕАН в Ранчо Мираж (штат Калифорния) заявил, что российская армия — вторая в мире по мощи и сирийская оппозиция перед ней устоять не сможет.

mil.ru ВКС РФ. Аэродром Хмеймим, Сирия

Он вновь обвинил Россию в «неизбирательных бомбардировках» позиций так называемой «сирийской оппозиции», поддерживаемой странами Запада. В случае «продолжения» таких бомбардировок, считает Обама, оппозиция не сможет добиться «каких--либо успехов».

«Да, у России крупнейшая армия. Очевидно, кучка повстанцев в Сирии не сможет соревноваться с оружием второй по мощи армии в мире», — сказал президент США. Он подчеркнул, что единственный способ стабилизировать Сирию — обеспечить «в каком-либо виде политическую трансформацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. Параллельно в Сирии по позициям ИГИЛ наносит удары коалиция во главе с США, мандат на действия которой правительство Сирии не выдавало.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.

Россию и ее ВКС западные политики и СМИ неоднократно обвиняли в нанесении ударов по оппозиции и мирным гражданам, не приводя никаких доказательств. Последним такого рода инцидентом стал авиаудар по больнице, в которой работали «Врачи без границ».

В авианалете западные политики обвинили Россию, однако посол Сирии в РФ Рияд Хаддад 16 февраля заявил в эфире телеканала «Россия 24», что госпиталь «Врачей мира без границ» (MSF) в сирийской провинции Идлиб разрушили ВВС США, о чем свидетельствуют разведданные, полученные с места происшествия.