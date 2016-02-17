Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2016, 07:51 — ИА Регнум. В США ушел из жизни актёр Джордж Гейнс, сыгравший в культовой серии фильмов «Полицейская академия» ректора Эрика Лассарда, сообщает The New York Times.

Цитата из к/ф «Полицейская академия». реж Хью Уилсон. 1984. США Джодрж Гейнтс в роли Эрика Лассарда

Он скончался в возрасте 98 лет. С 2003 года Гейнс находился на пенсии, жил актер в доме своей дочери.

Родился Джордж Гейнс в 1917 году в Гельсингфорсе (Хельсинки, тогда — Российская Империя). Родственником Гейнса по материнской линии является российский художник Николай Николаевич Ге.

Также он внук известного актера Императорского Александрийского театра Григория Григорьевича Ге.