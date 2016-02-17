Оттава, 17 февраля, 2016, 07:38 — ИА Регнум. В столице Канады Оттаве продолжается рекордный за последние 69 лет снегопад, начавшийся 16 февраля, сообщает Национальное метеобюро Канады.

Instagram where.next Instagram

К вечеру 16 февраля по местному времени (01:00 мск 17 февраля) в Оттаве выпало 46 см снега, что превысило рекорд от 2 марта 1947 года (40,6 см осадков). В городе нарушено транспортное сообщение, на дорогах произошли многочисленные ДТП.

Уточняется, что снег стал причиной задержки десятков авиарейсов, на дорогах столицы образовались пробки. Снегопад продолжается, по прогнозам синоптиков, может выпасть более 50 см. снега.

Отметим, что в 2016 году в Москве январь уже стал рекордсменом по числе осадков: за месяц в столице выпала практически зимняя норма снега. С начала года в Москве выпало 77 см снега. Это более чем в 2 раза превышает месячную норму.