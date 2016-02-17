Пекин, 17 февраля, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Принятый недавно на вооружение в ВВС НОАК китайский авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-500 привлек внимание многих военных аналитиков. KJ-500 оказывает активную поддержку ВВС НОАК в борьбе со стелс-истребителями предполагаемого противника.

militaryparitet.com Комплекс KJ-500 ВВС НОАК

Авиационный комплекс KJ-500 вошел в состав ВМС НОАК в 2015 г. Самолет KJ-500 принял участие в ряде учений, в ходе которых авиационный комплекс зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Китайские военные эксперты считают, что создание KJ-500 стало первым шагом на пути соперничества КНР и США в сфере разработки авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

KJ-500 оснащен самыми современными радиолокационными системами, позволяющими обнаруживать цели как над землей, так и над морем. Кроме того, через KJ-500 может осуществляться управление авиагруппой, пишет «Чжунго цзюньван».

KJ-500 построен на базе военное-транспортного самолета Y-9. Самолет оснащен 4 турбовинтовыми двигателями. Максимальная взлетная масса KJ-500 не превышает 77 тонн. Крейсерская скорость равна 550 км/ч, максимальная дальность полета — 5,7 тыс. км.

«После принятия на вооружение комплекса KJ-500 ВВС НОАК демонстрируют потрясающие результаты на всех проведенных учениях. KJ-500 способен обнаружить истребитель четвертого поколения любого государства, более того, в некоторых случаях от него не могут укрыться даже самые современные истребители пятого поколения», — сообщил профессор Командного училища ВВС НОАК Чэн Хун.

По мнению Чэн Хуна, благодаря KJ-500 Китай может рассчитывать на надежную защиту своих воздушных границ.

Китай планирует расширить строительство самолетов радиообнаружения и наведения, став главным конкурентом США, которые считаются самым крупным производителем подобных комплексов в мире.

Эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао полагает, что комплексы авиаразведки могут быть созданы на базе средне‑ и широкофюзеляжных самолетов, например Y-20 и C919. Китайские инженеры смогут установить в эти самолеты самые мощные радары и передовые системы раннего предупреждения, тем самым еще больше защитив воздушное пространство КНР.