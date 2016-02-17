Берлин, 17 февраля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности инициировать снятие санкций с России, однако пока для этого нет достаточных оснований, сообщает Reuters со ссылкой на заявление членов Христианско-демократического союза (ХДС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В бундестаге представители ХДС заявили, что на закрытом заседании фракции Меркель сказала: «Отменить санкции лучше сегодня, чем завтра». И сделала бы это канцлер «с удовольствием» при наличии необходимых условий.

«Такое решение должно быть основано на фактах», — сказала Меркель. Кроме того, доверие канцлера не вызывают «действия России» в Сирии и по «намеренному раздуванию» скандала с 13-летней гражданкой России, которую изнасиловали в Берлине.

Ранее на заседании Европарламента в Страсбурге были названы условия, при которых с России будут сняты санкции. Этим условием является восстановление Киевом контроля над Крымом. Соответствующая резолюция была принята 4 февраля.

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