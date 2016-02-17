Вашингтон, 17 февраля, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Пентагон получил данные о размещении Китаем зенитно-ракетных комплексов на одном из спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщил телеканал Fox News.

hinews.cn Остров Вуди

Согласно спутниковым снимкам, попавшим в распоряжение телеканала, на острове Вуди на прошлой неделе появились по меньшей мере две батареи, каждая из восьми пусковых установок, и радиолокационная система.

Подлинность снимков подтвердил чиновник оборонного ведомства США, который уточнил, что речь идёт о системе HQ-9, которая сопоставима с российским комплексом С-300.

Чуть позднее представитель Пентагона также подтвердил агентству Reuters, что в Вашингтоне отмечают «видимое развёртывание» вооружения КНР на острове Вуди.

Парасельские острова — архипелаг в Южно-Китайском море, в 230 км к югу от Китая и в 200 км к востоку от Вьетнама. Острова являются предметом территориального спора между КНР, Вьетнамом и Тайванем.