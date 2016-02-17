Вашингтон, 17 февраля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Представители Гондураса, Сальвадора и Гватемалы 24 февраля проведут совещание в Вашингтоне с вице-президентом Джозефом Байденом. Встреча пройдет в рамках так называемого Плана действий Альянса для процветания северного треугольника стран Центральной Америки. На реализацию этой программы американский Конгресс утвердил бюджет в сумме 750 миллионов долларов, сообщает Prensa Latina.

fototelegraf.ru Свободный строй

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Альянс для процветания северного треугольника Центральной Америки» создан по инициативе президентов Гондураса, Сальвадора и Гватемалы при поддержке президента США Барака Обамы. Основной задачей этой организации на высшем уровне декларируется решение миграционной проблемы. Значительная часть населения этих стран активно эмигрирует в США, в том числе в качестве нелегальных мигрантов. При поддержке США и Межамериканского банка развития (ИБР) страны альянса получат в течение пяти лет, начиная с 2016 года, пять миллиардов долларов инвестиций для развития производственного сектора, укрепления общественной безопасности, институтов правосудия.