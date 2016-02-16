Москва, 17 февраля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Московскому футбольному клубу «Локомотив» могут грозить санкции со стороны УЕФА за действие полузащитника Дмитрия Тарасова, продемонстрировавшего футболку с изображением президента России Владимира Путина на стамбульском стадионе «Шюкрю Сараджоглу», передаёт Associated Press.

scoopnest.com Дмитрий Тарасов в майке с Путиным

Возможное наказание объясняется тем, что УЕФА «запрещает любые политические акции» на матчах, проводимых под эгидой организации.

Напомним, в ходе встречи футболистов «Локомотива» с турецким «Фенербахче» в рамка первого матча 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля в Стамбуле Дмитрий Тарасов, покидая поле, снял свою футболку, продемонстрировав майку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Позднее футболист объяснил свои действия желанием выразить поддержку главе российского государства. «Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке всё написано, что я хотел сказать», — пояснил Тарасов журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, матч завершился поражением российских футболистов со счётом 0:2. Ответная встреча «Локомотива» и «Фенербахче» должна состояться 25 февраля в Москве.

Добавим, что встреча 1/16 финала Лиги Европы в Стамбуле не обошлась без инцидентов. За несколько часов до матча турецкие фанаты закидали камнями автобусы с футболистами «Локомотива» и болельщиками команды в тот момент, когда они направлялись к стадиону «Шюкрю Сараджоглу».