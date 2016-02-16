Ла-Пас, 17 февраля, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Новые данные о незаконной деятельности посольства США в Боливии были представлены за пять дней до референдума о возможности участия Эво Моралеса в президентских выборах.

taringa.net Эво Моралес

Как сообщает Prensa Latina, телевидение Боливии представило доказательства того, что сенатор от оппозиции Оскар Ортис получал финансирование от американского Национального фонда в поддержку демократии (NED). Кроме этого, были представлены видеозаписи, которые демонстрируют, как в прошлом году американский вице-консул в Боливии Ари Авидар занимался разведывательной деятельностью, которая противоречит положениям Венской конвенции, регулирующей дипломатическую работу.

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Как отметила депутат парламента Боливии от правящей партии Сусана Риверо, подобное вмешательство во внутренние дела Боливии со стороны США дестабилизирует ситуацию в стране. В свою очередь президент Эво Моралес в интервью Радио Санта-Крус заявил, что обвинения в его адрес являются частью заговора, «взлелеянного посольством США». «Мы категорически против заговоров. Мы будем сохранять достоинство, защищать экономический и политический суверенитет Боливии», — подчеркнул Эво Моралес, передаёт ABI.