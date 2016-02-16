Вашингтон, 17 февраля, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 737 американской авиакомпании Aliaska Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде Вашингтона.

alaskaair.com Пассажирский самолёт Boeing 737 американской авиакомпании Aliaska Airlines

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, вскоре после вылета самолёта в кабине пилотов произошло сильное задымление. Экипаж воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту.

После приземления шесть членов экипажа были госпитализированы с симптомами отравления. На борту находился 161 пассажир, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Уточняется, что самолёт совершал внутренний рейс из Вашингтона в Сиэтл. Причины инцидента в настоящее время выясняются.