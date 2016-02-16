Манагуа , 17 февраля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Сотрудники Геологической службы США (USGS) и Никарагуанского института территориальных исследований (INET) прибыли в район вулкана Момотомбо для его исследования. Вулкан разразился извержением в декабре 2015 года. Последнее извержение было 110 лет назад. 15 февраля ученые обнаружили лесные пожары у подножия вулкана, а также некоторые структурные изменения в его конусе и трещины. Эксперты сейчас пытаются определить возможные пути, по которым будет следовать магматический материал в случае возможного извержения, сообщает Noticias MVS.

Jorge Mejía peralta Извержение вулкана Момотомбо 2 декабря 2015 года

Отметим, что Момотомбо находится на северо-западном берегу озера Манагуа, через которое должен был проходить Никарагуанский канал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство этого «проекта века» было заморожено на год в связи с отсутствием средств.

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Вулкан Момотомбо является одним из символов Никарагуа. Его часто изображают на почтовых марках, открытках, рекламных проспектах. Он также был изображён на гербе Никарагуа 1854 года. Именно наличие многочисленных вулканов в Никарагуа стало причиной того, что в своё время было отдано преимущество проекту сооружения Панамского канала.