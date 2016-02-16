Сантьяго, 17 февраля, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Традиционная для Чили отрасль — добыча меди испытывает серьёзные затруднения в связи с экономическим кризисом. По прогнозам, к концу 2016 года около 200 мелких горнодобытчиков будут вынуждены закрыть своё производство. Причина — резкое снижение цен на медь на международных рынках.

Peter Collins Медный рудник в Каламе, Чили

На сегодняшний день, как заявил вице-президент Национального горного общества (Sonami) Патрисио Сеспедес в интервью Radio Cooperativa, количество мелких поставщиков меди снизилось на 10%.

Особенно пострадали такие регионы, как Антофагаста, Атакама и Кокимбо. Чтобы поддержать малый бизнес в сфере добычи меди, правительство приняло решение о выплате субсидий и проработке системы выдачи кредитов, комментирует La Nacion.

Отметим, что в Чили находятся крупнейшие в мире запасы меди — 190 миллионов тонн, страна является мировым лидером по добыче меди.