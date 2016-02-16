Бразилиа, 17 февраля, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен 23 февраля посетит Бразилию, где будет принята президентом страны Дилмой Руссефф. Маргарет Чен обсудит с Дилмой Руссефф вопросы противодействия распространению вируса Зика. Своим визитом глава ВОЗ выразит солидарность с Бразилией, которая наиболее пострадала от данного заболевания, сообщает Journal do Brasil.

Маргарет Чен — Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает агентство EFE, хотя этот вирус и не возник в Бразилии, но, в силу того, что данное государство имеет самое многочисленное население в Южной Америке, количество пострадавших там наиболее велико.

Тем не менее, Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия), несмотря на эпидемию вируса Зика. Руководство Бразилии считает, что ни зрители, ни участники игр не подвергаются опасности, передаёт ВВС.