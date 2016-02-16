Кордова, Аргентина, 17 февраля, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Сильные ветры, ливни и град нанесли серьёзный ущерб аргентинскому городу Кордова. Четыре человека погибли и двести были эвакуированы. Среди жертв есть ребёнок. На машину, в которой он находился, упало дерево. Также среди погибших двое мужчин в возрасте 40 и 50 лет, и один 63 лет, сообщает EFE.

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Порывы ветра, достигавшие почти 140 километров в час, нанесли серьёзный ущерб коммунальной инфраструктуре и жилым постройкам. Как заявил глава службы гражданской обороны Кордовы Диего Конча, значительное количество деревьев повалено ветром, блокированы дороги, смыты автомобили. Вода и электричество подаются с перебоями. Есть проблемы с телефонной и кабельной связью. Без света остались окрестности Кордовы. Почти полсотни людей не смогли вернуться в свои дома, сообщает Telam.

Напомним, что Кордова является вторым по величине городом страны.