Асунсьон, 17 февраля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил свой визит в Парагвай и вылетел в Бразилию. Как сообщает издание ABC, подводя итоги визита, министр иностранных дел Парагвая Эладио Лоизагада подчеркнул важность состоявшейся миссии, удовлетворённость её итогами и сказал, что это может быть прелюдией для визита в Парагвай президента России Владимира Путина.

vk.com/patriarhia Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Министр отметил сближение между странами и рассказал о своих планах посетить Москву в июле текущего года для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А также для продвижения встречи президентов двух стран. Эладио Лоизагада отметил, что Парагвай стремится позиционировать себя на российском рынке. Также он выразил большое удовлетворение визитом патриарха, который внёс очень значительный вклад в отношения между двумя странами, подчеркнув, что торговые отношения отличные и могут ещё больше укрепиться после визита.