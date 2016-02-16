Москва, 17 февраля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Космические войска Воздушно-космических сил России провели успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космическим аппаратом Sentinel-3A в интересах Европейского космического агентства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России.

http://xakac.info Космодром Плесецк

Запуск был осуществлён вечером 16 февраля с государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Рокот» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил», — сообщили в ведомстве.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчётное время и на данный момент уже передан на управление заказчику запуска — Европейскому космическому агентству.

Отмечается, что это был первый пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома «Плесецк» в текущем году году. Предыдущий её пуск с северного космодрома был осуществлён 24 сентября 2015 года.

Напомним, ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» была создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18. Первый пуск ракеты состоялся с космодрома «Плесецк» 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 24 пуска ракеты данного типа.