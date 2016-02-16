Великий Новгород, 17 февраля, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Города Старая Русса (Новгородская область), Выборг и Луга (Ленинградская область) подали заявки на вступление в международный Ганзейский союз Нового времени. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заседании совета Союза русских ганзейских городов 16 февраля в Великом Новгороде заявки были поддержаны.

natm.ru Первые Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде 10-13 июня 2011 года

При этом власти Луги (город основан в 1777 году) аргументировали причастность к Средневековой Ганзе, которая существовала в XII—XVII вв. , тем, что через Лугу в те времена проходил торговый путь, хоть и незаконный. «Когда был основной маршрут закрыт, возили через Лугу. И мы были частью Новгородчины», — пояснила заместитель главы администрации Лужского района Светлана Лапина, отметив, что подтверждение этому нашли и обосновали краеведы.

Напомним, в Ганзейский союз Нового времени, воссозданный в 1980-х годах в традициях средневековой Ганзы, сегодня входят 185 городов из 16 европейских стран. По уставу союза, вступить в Ганзейский союз Нового времени имеет право только тот город, который был в составе Ганзейского союза в Средневековье или имел прочные связи со средневековой Ганзой. Специальная комиссия в Любеке (Германия) проверяет причастность каждого города-претендента к средневековому Ганзейскому союзу.

Союз русских Ганзейских городов был создан в 2010 году по инициативе Великого Новгорода, после того как в 2009 году город принял 29-е Международные Ганзейские дни. В настоящее время в союз входит 11 городов — Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, Псков, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма. В качестве ассоциированного члена с 2012 года в состав союза входит Калининград.

В городах «русской Ганзы» ежегодно проводятся Русские Ганзейские дни.