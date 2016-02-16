Москва, 16 февраля, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Граждане Украины действительно могут рассчитывать на получение рабочих мест в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, заявили 16 февраля ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития России, комментируя инициативу депутатов Госдумы от КПРФ разработать федеральную целевую программу по переселению беженцев с Украины на территории Сибири и Дальнего Востока. «Однако, — пояснили в ведомстве, — эти места им достанутся только в том случае, если соответствующих работников (по количеству, по квалификации) нет в регионе, и нет граждан Российской Федерации, которые бы пожелали переехать на новую работу. Прежде всего, рабочие места в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке предназначены для местных жителей. Это — приоритет номер один, и это — требование федерального закона о территориях опережающего развития».

Цитата из м/с «Приключения капитана Врунгеля». реж. Давид Черкасский. 1976-1979. СССР Фукс с белками

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Отметим, ранее сообщалось, что в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Иркутской областях, на Камчатке, Колыме, Сахалине и в ЕАО до 2020 года создадут более 50 тысяч рабочих мест, которые смогли бы занять украинцы. «Мы не создаем 50 тысяч рабочих мест специально для беженцев. Это те рабочие места, которые создаются в ТОРах, на которые могут претендовать граждане Украины, но приоритетом с точки зрения получения работы пользуется местное население и граждане Российской Федерации», — подчеркнули в Минвостокразвития.

Вопрос о привлечении иностранных граждан к работе в территориях опережающего развития — компетенция Наблюдательных советов территорий опережающего развития, в состав которых входят в том числе и представители профсоюзов, добавили в министерстве.

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«Благодаря новым механизмам развития на Дальнем Востоке создаются новые рабочие места. Только по первым заявкам инвесторов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток количество новых рабочих мест превышает 50 тысяч. По причине существующего дисбаланса на рынке труда Дальневосточного ФО уже сегодня на одного безработного приходится до трех вакансий, не хватает работников определенных квалификаций. Правительством Российской Федерации специально учреждено АНО «Агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке», задачей которого является обеспечение инвестиционных проектов, резидентов территорий опережающего развития и действующих дальневосточных компаний трудовыми ресурсами», — пояснили в министерстве.

Напомним, что 31 октября 2015 года льготный режим пребывания украинцев в России закончился. До 30 ноября граждане должны были получить легальный правовой статус на общих основаниях, чтобы их не выдворили. Депутаты уверены, им можно предложить переселение на Дальний Восток или в Сибирь, чтобы ускорить развитие этих регионов.

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению беженцев с Украины на территорию Сибири и Дальнего Востока. Минвостокразвития поддержало инициативу.