София, 16 февраля, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Разработка национальной «Стратегии противодействия гибридной модели ведения войны» и план её реализации являются одними из приоритетов в работе Минобороны Болгарии в текущем году. Об этом 16 февраля заявил министр обороны Николай Ненчев, выступая на двухдневной конференции «Подготовка Вооружённых сил Болгарии к противодействию гибридному типу войны», проходящей в Софии, сообщает болгарское издание «Дневник».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

«Размытая граница между миром и войной при гибридной угрозе является наиболее опасным вызовом, стоящим перед странами, особенно в области безопасности и обороны, что требует поддержания и развития адекватных и динамично изменяющихся в стратегической среде способностей и взаимодействий как на национальном, так и на международном уровне», — заявил в ходе конференции болгарский начальник обороны генерал-лейтенант Константин Попов.

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Он указал на необходимость более тесного взаимодействия между военными и гражданскими структурами в целях обеспечения национальной безопасности, а также активного вклада страны в коллективную оборону НАТО и в процесс наращивания оборонных способностей в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского союза.

Сообщается, что помимо руководства Минобороны Болгарии в мероприятии приняли участие представители других болгарских ведомств, депутаты Народного собрания, а также представители Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем году Николай Ненчев заявлял, что «в Болгарии в настоящее время происходит гибридная война в результате конфликта между Россией и Украиной». В нынешней внешнеполитической ситуации болгарские политики должны «освобождаться от идеологических зависимостей» и «преодолевать тени прошлого», а для противостояния возникающим угрозам необходимо как можно скорее повышать боеспособность болгарской армии, отмечал Ненчев в мае на конференции «Готовы ли мы защитить свои ценности?», организованной Фондом имени Конрада Аденауэра.

В ноябре президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью британской газете Independent обвинил Россию в организации кибератак на сайты правительственных ведомств и Центральной избирательной комиссии Болгарии во время местных выборов в стране 25 октября. Плевнелиев также заявил, что после присоединения Крыма к России российская военная авиация начала всё более активно «тестировать» воздушное пространство Болгарии над Чёрным морем, в том числе нарушая воздушные границы республики.

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По словам болгарского президента, всё это свидетельствует о ведении Россией «гибридной войны» на Балканах. «Это очень эффективный и надёжный для России путь дестабилизации Европы — через Балканы. И именно на этом сейчас и сосредоточился президент Владимир Путин», — заявил Плевнелиев, при этом упрекнув «старших партнёров» Болгарии в том, что они недостаточно жёстко, по его мнению, реагируют на внешнюю политику Кремля.

МИД Болгарии, несмотря на серьёзный ущерб, который несёт страна от присоединения к санкциям против России, и отсутствие однозначной позиции по данному вопросу в самом правительстве, неоднократно выступал за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию», а глава болгарского внешнеполитического ведомства Даниел Митов объявил Россию и террористическую группировку «Исламское государство» главными угрозами для внешнеполитических интересов Европейского союза.

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