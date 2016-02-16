Киев, 16 февраля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Верховная рада Украины отказалась отправлять Кабинет министров Арсения Яценюка в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

За отставку нынешнего правительства проголосовали 194 депутата из 226 необходимых. Причем «Оппозиционный блок», вопреки ожиданиям, практически полностью покинул сессионный зал и, соответственно, не проголосовал, не поддержали отставку и около 40 депутатов от «Блока Петра Порошенко».

При этом ранее депутаты приняли постановление о признании деятельности правительства Яценюка неудовлетворительной.

Теперь правительство имеет иммунитет от отставки до осени. Дважды в течение одной сессии нельзя выносить на голосование в зал вопрос вотума недоверия Кабмину.

Однако в «Блоке Петра Порошенко» не считают провал голосования победой Яценюка.

«Формально победа Яценюка такой не является. Правительство нуждается в поддержке большинства парламента. Ее нет. Это означает, что правительство в таком формате не сможет проводить реформы. Убежден, что Яценюк сможет сделать выводы. Все в его руках. Он может уйти в отставку сам. Может предложить создать новую коалицию и новое правительство. Все в руках Арсения Яценюка», — сказал журналистам в кулуарах парламента глава фракции «БПП» Юрий Луценко после голосования.

А народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар заявила, что депутаты и министры «друг друга высекли» и теперь кризис доверия лишь углубится.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко перед началом выступления премьера в Раде заявил, что, согласно опросам общественного мнения, более 70% избирателей выступают за отставку Кабинета министров Яценюка, и это показатель, который игнорировать категорически недопустимо.