Анкара, 16 февраля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш предупредил, что Анкара рискует потерять часть своих территорий, если решится на военное вмешательство в Сирию на фоне усиленной военной кампании, проводимой правительственными сирийскими войсками при поддержке ВКС России.

ИА REGNUM

По его словам, Турция может рассматривать возможность оккупации области между Азазом и Джераблусом в Сирии, известную как Mare Line, с целью защиты повстанцев из оппозиции, но при этом «Турция сильно рискует потерять провинцию Хатай, если ее план провалится».

Якыш уверен, что мировое сообщество не потерпит подобного военного вмешательства и не позволит Турции единолично перерисовывать государственные границы. «А если турецкие военные потерпят поражение, то Сирия может потребовать себе турецкую провинцию Хатай», полагает он, уточнив, что турецким военным, если они вступят в Сирию, придется столкнуться с превосходящей по силе российской авиацией.

Россия и без того ищет возможность сурово наказать Турцию за сбитый в прошлом году российский бомбардировщик Су-24, подчеркнул экс-глава МИД.

Он также считает, что в данном случае НАТО может не сослаться на 5-ю статью Устава альянса, подразумевающую, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников, так как агрессия будет инициирована самой Турцией.

«Как и с вмешательством на Кипре, США могут оставить Турцию в одиночестве», — отметил Якыш, предположив, что Россия и некоторые западные страны хотят затащить Турцию в сирийский конфликт, а арабский мир будет противостоять вторжению Турции в арабскую страну. В поддержку своего мнения дипломат привел пример с Башикой в Ираке.

При этом Якыш напомнил, что США выступали против вмешательства Турции еще до того, как Россия начала военные действия в Сирии. А сейчас, когда с одобрения Дамаска Россия вовлечена в конфликт, варианты участия Турции еще более ограничены. «Россия будет решительно против военного вмешательства Турции», — считает он.

Экс-министр также поставил под сомнение боеспособность саудовской армии, отметив, что вооруженные силы этого государства не обладают достаточным опытом и возможностями, чтобы вести эффективную войну в Сирии.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM