Минск, 16 февраля, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Александр Лукашенко похвалил «евросоюзовцев» за сообразительность и удовлетворение его ожиданий, запретил «пресмыкаться» перед МВФ, а также констатировал безвыходность ситуации, в которой оказалось руководство России. С соответствующими заявлениями руководитель постсоветской республики выступил 16 февраля в ходе совещания о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Белоруссии, пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Лукашенко прокомментировал принятое 15 февраля Советом Евросоюза решение о значительном сокращении санкционного давления на официальный Минск, отметив: «Министру иностранных дел надо поблагодарить своих коллег за принятие подобного решения. Евросоюзовцы — молодцы, они поняли, что есть момент и вовремя надо отойти от этого блокового мышления и противостояния с Белоруссией. Они приняли абсолютно удовлетворяющее нас решение».

Руководитель постсоветской республики поставил перед Совмином задачу активизировать работу с различными банковскими структурами Евросоюза, а также с потенциальными инвесторами. «Мы открыты для этого», — сказал он.

Говоря о перспективах получения финансовой помощи от Международного валютного фонда, Лукашенко сказал: «Мы должны с ними работать. Они предлагают нам разумные решения. Но не надо пресмыкаться».

«Если МВФ хочет с нами сотрудничать, мы открыты, но они должны слышать и наш голос. Если они этого не хотят, ну что ж, мы подождем», — заявил Лукашенко.

В официальном сообщении сказано: «Президент обратился к председателю правления Национального банка Павлу Каллауру, потребовав доложить, в какой мере предложения по финансовой стабилизации, выработанные Нацбанком, учитывают нужды реального сектора экономики, каковы перспективы сотрудничества с МВФ и на восточном направлении с Российской Федерацией, «которая всегда нас поддерживала и поддерживает».

«Россияне, при всей сложности, устами и премьера, и президента России, с которыми я дважды встречался за неделю, прямо сказали: у нас нет другого выхода, как поддерживать Белоруссию, потому что наши там интересы, мы во много зависим от Белоруссии», — сообщил Лукашенко участникам совещания. В президентской пресс-службе проинформировали: «Александр Лукашенко напомнил, что были проведены серьезнейшие переговоры с высшим руководством России. Сначала состоялся телефонный разговор президентов двух стран, затем в Санкт-Петербурге прошли переговоры премьер-министров Беларуси и России, а после — встречи Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным».

«Ситуация непростая, но не смертельная. И они говорят: да, не смертельная ни у вас, ни у нас. Но мы видим некие разрывы в финансировании и так далее, мы поможем, в плане рефинансирования и заимствования через Евразийский банк развития», — сказал руководитель постсоветской республики.

Напомним, Лукашенко согласился с условиями предоставления финансовой помощи МВФ. От фонда в Минске ждут $3 млрд, и ещё $2 млрд — от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, ранее называвшийся Антикризисным фондом ЕврАзЭС, основным донором которого является Россия). В марте официальный Минск обратился в ЕФСР с заявкой на получение нового кредита, не выполнив условия кредитования АКФ ЕврАзЭС. Переговоры с ЕФСР о новой кредитной программе затянулись. В августе и декабре фонд рассматривал предложения руководства постсоветской республики.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, оценивая причины, по которым совет ЕФСР не одобрил 8 декабря программу финпомощи официальному Минску, отметил, что совет желал «определить более значимое количество структурных мер при предоставлении первого транша кредита, поскольку он наиболее ёмкий — $500 млн из $2 млрд кредита». До конца 2015 года официальный Минск не получил от ЕФСР ни цента. В феврале 2016 года информации о выделении денег официальному Минску также не поступало. Гораздо большую лояльность к нуждам строителей «рыночного социализма» проявило правительство РФ и российские банки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания 16 февраля Александр Лукашенко подверг критике представленные ему предложения по реформированию белорусской экономики, а также констатировал: «У нас что, нет возможности себестоимость сократить на 25%? Вы же посмотрите: мы в 10 раз отстаем от Западной Европы, имея лучшие цены на сырье и энергоносители!».