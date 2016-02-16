Киев, 16 февраля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Украинская власть забыла запах горящих шин на Майдане, заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко в парламенте во время рассмотрения вопроса об отставке Яценюка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Луценко обвинил правительство Украины в бездеятельности в борьбе с коррупцией, поскольку Кабмин не увольняет людей, которые попались на взятках.

«Государство не получило только за декабрь 950 миллионов гривен. Я могу признать работу правительства удовлетворительной? Миллиард теряет страна в месяц только в одной области. И если за год в правительстве ничего тут не сделали, это как минимум саботаж, как максимум — участие в мародерстве в воюющей стране», — сказал Луценко.

Он призвал Кабмин Яценюка соответствовать названию «правительство камикадзе».

«Мы все забыли запах пылающих шин на Майдане. Страна не может больше терпеть бездеятельность правительства. И не говорите о войне. Если вы говорите о войне, то нужно камикадзе использовать по назначению», — сказал депутат.

Глава фракции «БПП» призвал уже сегодня отправить правительство Яценюка в отставку.

«Мы внесли 150 подписей по голосованию за резолюцию недоверия и просим уже сегодня голосовать за смену ситуации в правительстве» — сказал Луценко.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины представил отчет в парламенте за год своей деятельности. При этом президент Украины Петр Порошенко перед началом выступления премьера в Раде заявил, что согласно опросам общественного мнения, более 70% избирателей выступают за отставку Кабинета министров Яценюка и это показатель, который игнорировать категорически недопустимо.