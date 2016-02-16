Москва, 16 февраля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Крупнейшие производители черного золота готовы сократить добычу, если к этому соглашению присоединятся другие «игроки» нефтяного рынка. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с представителями стран ОПЕК в столице Катара Дохе.

ИА REGNUM

Юрий Баранчик, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, считает, что рынок воспримет подобное решение в качестве значимого:

«Не соглашусь с теми экспертами, которые считают, что это решение не окажет влияния на цену на нефть. Дело в том, что нефтяных фьючерсов в десятки раз больше, чем контрактов на реальную нефть. Это о чем говорит?

Что рынок нефти, как и почти все мировые рынки других товаров, давно живет не реальными объемами, запасами и, соответственно, ценами на товары, а психологическими ожиданиями. И данное решение бьет как раз не по реальному рынку нефти, а по психологии торговцев фьючерсами.

Поэтому как минимум цена на нефть стабилизируется, как максимум игроки начнут играть на повышение. И до какого уровня может дойти эта игра, сегодня действительно никто не знает».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров напомнил:

«Еще недавно российские эксперты убеждали нас, что ОПЕК уже не влияет на рынок, что организация недостаточно влиятельна, что гораздо важнее для России готовиться к выходу на рынок нефти Ирана».

«Однако, на сегодняшний день, — продолжает Модест Колеров, — как мы видим, даже «невлиятельная ОПЕК» используется Россией для влияния на рынок. Точно так же общим местом является убеждение в том, что причиной падения цены на нефть служат политические усилия США по влиянию на спекулятивную, биржевую часть рынка нефти. Даже против интересов собственных энергетических компаний, даже против интересов европейских инвесторов, пользовавшихся нефтяными деньгами. Теперь, когда Россия использует законное влияние на рынок как экспортер нефти, осталось выяснить: сможет ли Россия политически договориться с близким ей Ираном о том, чтобы выход Ирана на рынок экспорта нефти не обнулил усилия России в ОПЕК. России осталось договориться о нефти с Ираном».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Минэнерго Катара сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак и представители ряда стран ОПЕК по итогам переговоров в столице Катара Дохе договорились о заморозке добычи нефти на уровне 11 января.