Нижний Тагил, Свердловская область, 16 февраля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Руководство корпорации успешно совмещает военные заказы с гражданскими, загружая производственные мощности и не допуская сокращений сотрудников, сообщил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новейший танк на платформе «Армата» на Параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года

«Не секрет, что целый ряд частных, коммерческих предприятий сейчас сокращают количество работающих, а кое-где уже появились случаи задержки зарплаты. В этом плане УВЗ является образцовым предприятием, — рассказал Григорьев. — Во-первых, там нет никаких задержек по зарплате. Во-вторых, «Уралвагонзавод» не сокращает сотрудников, которые заняты на производстве вагонов, даже в ситуации, когда заказов в таком количестве, как раньше, нет. Часть людей находится в оплачиваемом отпуске, получая значительную часть своей зарплаты, и, на мой взгляд, это мера, достаточно редкая в непростых современных условиях. В этом плане УВЗ является образцовой корпорацией».

Ранее схожую оценку социальной деятельности руководства УВЗ высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Бурков. «Никаких массовых сокращений или нарушений трудовых прав граждан я на УВЗ не видел. У нас работает центр защиты прав граждан «Справедливой России», и я даю оценку по тем обращениям народа, которые приходят», — заявил он.

«За счет диверсификации на «Уралвагонзаводе» сегодня часть производства загружена оборонными заказами и часть гражданскими. Если есть спад от продажи вагонов, они за счет оборонки поддерживают социальное благополучие», — продолжает Бурков, отметив, что в последние годы под руководством директора УВЗ Олега Сиенко предприятие, производящее около 60% техники для сухопутных войск России, активно продвигает свою продукцию на внешний рынок. «Там большая работа сделана по выходу на международный уровень, более того — кроме прямой продажи они сегодня занимаются сервисом, обслуживанием своей техники», — отметил депутат.

Высокое качество работы топ-менеджмента УВЗ отмечает и Максим Григорьев. По его словам, руководство компании является одним из наиболее высокоподготовленных в стране. В подтверждение такой оценки он привел восстановление, наращивание и модернизацию военного производства, динамичное развитие корпорации, значительную часть средств получающей за счет экспортных военных поставок.

«В современном мире конкуренция, особенно в области военных заказов, более чем велика. В разных странах много лет подряд проходят тендеры по военной технике, некоторые производители используют для победы в них политическое руководство своих стран. Поведение УВЗ на этом высококонкурентном рынке, его активное развитие и полученная существенная доля мировых военных заказов говорят о компании более чем хорошо, и естественно, это большое достижение его руководства», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич пообещал, что вскоре работы на предприятии ощутимо прибавится, поэтому о сокращениях персонала не может быть и речи. «Уралвагонзавод» ежегодно поставляет 1,5 тыс. новых, модернизированных и отремонтированных изделий для российской армии, а также сотни единиц бронетехники на экспорт, — сказал Алексей Жарич. — В 2015 году на предприятии не было сокращений, и в нынешнем не планируется. Танковые цеха в Нижнем Тагиле полностью загружены».

В пресс-службе завода тем временем отметили, что корпорации УВЗ сейчас даже не хватает высококвалифицированных специалистов. Чтобы привлечь их в цеха, «Уралвагонзавод» строит для своих сотрудников в Нижнем Тагиле дома, детсады, поликлиники, а также обещает выгодный соцпакет и высокие зарплаты.

Все 40 заводов и НИИ, входящие в корпорацию УВЗ, на данный момент активно выпускают комплектующие к танкам, тактическим огневым системам, артиллерийским установкам и другой технике. Продукция корпорации востребована не только российской оборонкой, но и иностранными заказчиками. К примеру, заместитель командующего сухопутными войсками Ирана Кумарс Хейдари сообщил, что Тегеран собирается закупить технологию производства танков Т-90. А, по словам министра обороны Ирана Хосейна Дехгана, недавно посетившего Россию, его страна намерена потратить на военную технику и вооружения от российских производителей 8 млрд долларов. Локализация выпуска Т-90 на Ближнем Востоке весьма вероятна, так как для укрепления российской оборонки «Уралвагонзавод» уже начал испытания новейшего танка на платформе «Армата».

Директор УВЗ Олег Сиенко пообещал, что армия РФ в ближайшие годы получит 2300 новейших танков этой серии. «По прогнозу начиная с 2017—2018 годов пойдет серийная закупка нашей армией бронетехники на базе универсальной платформы «Армата». Это подразумевает подготовку производства и освоение серийного производства, — рассказал журналистам Олег Сиенко. — Министерство обороны поставило перед нами задачу: Т-14 должен быть эффективен в бою и при температуре — 50 °C, и при температуре +50°C. Разработчики с задачей справились, что показали испытания, которые прошли в самых разных климатических условиях».