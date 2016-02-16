Тамбов, 16 февраля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тамбовской области в 2016 году и на плановый 2017 год». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

Андрей Рябушкин. Деревенская свадьба в Тамбовской губернии. 1880

План предусматривает мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, а также по обеспечению его сбалансированности, более эффективному использованию средств. Среди намеченного — стабилизация положения предприятий реального сектора экономики, обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий, содействие кредитованию банками приоритетных отраслей экономики, формирование благоприятных условий для развития производства региональной конкурентоспособной промышленной и сельскохозяйственной продукции, совершенствование инфраструктуры промышленности, организация финансовой поддержки предприятий, стимулирование инвестиций путем предоставления льгот и преференций.

Всего в плане 88 пунктов, многие из которых направлены на сохранение социальной стабильности региона. Предусматривается ряд мероприятий по повышению уровня жизни тамбовчан, обеспечению нуждающихся доступным и комфортным жильем, модернизации ЖКХ, улучшению медицинской помощи, предотвращению необоснованного роста цен на продукты и лекарства.

Управлению экономической политики администрации области поручено регулярно анализировать процесс исполнения плана и ежеквартально направлять информацию в министерство экономического развития РФ, а при необходимости — представлять промежуточные результаты на рассмотрение комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тамбовской области.